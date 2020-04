Dak Prescott blâme... les journalistes!

Visiblement insatisfait de la couverture médiatique dont il fait l’objet, le quart-arrière des Cowboys de Dallas Dak Prescott a fait le point sur la soirée qu’il a organisée vendredi dernier au Texas, et auxquelles plusieurs convives ont participé malgré les recommandations des autorités locales.

Le site TMZ Sports avait rapporté qu’une trentaine de personnes, dont le porteur de ballon Ezekiel Elliott, étaient présentes. Pourtant, le gouverneur de l’État, Greg Abbott, avait interdit tout rassemblement de 10 individus ou plus afin de réduire les chances de propagation du coronavirus.

Aussi, Prescott a mentionné mardi qu’il y avait moins de 10 invités pour le souper en question. Il a exprimé toute son irritation à l’endroit des journalistes dans un communiqué.

«Je comprends qu’il y a des responsabilités supplémentaires à assumer et que l’attention des médias est plus grande quand vous êtes un quart-arrière de la NFL. Toutefois, c’est très frustrant et décevant lorsque les gens diffusent des informations inexactes provenant de sources anonymes, surtout maintenant, a-t-il indiqué. Je sais que nous devons tous faire de notre mieux pour maintenir une distance sociale et comme tout le monde, je continue de m’ajuster. La vérité, c’est qu’il y avait moins de 10 personnes et qu’il s’agissait d’un repas, non d’une fête.»

«Je suis très sensible à l’égard des défis auxquels nous faisons face. (...) Je m’assurerai de suivre les directives d’ici l’autorisation de reprendre nos activités normales», a-t-il ajouté.

Rappel à l'ordre

Néanmoins, le vice-président exécutif des Cowboys, Stephen Jones, a tenu à rappeler à l’ordre les deux joueurs concernés quant à l’importance de la distanciation sociale.

«Je pense qu’ils sont désormais très au courant de l’aspect délicat de ces situations, a-t-il déclaré à la chaîne radiophonique locale 105,3 The Fan. Je ne crois pas qu’on verra d’autres cas de ce genre. Ce sont certainement des gars pour qui nous avons le plus grand respect et je suis sûr qu’ils saisissent bien le sens du contexte dans lequel nous sommes. C’est très sérieux et tout comme nous, ils le savent.»