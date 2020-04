CH: un pilier défensif condamné à partir?

Shea Weber. Jeff Petry. Et si le directeur général des Canadiens de Montréal, Marc Bergevin, se retrouvait forcé de choisir entre les deux?

Jean-Charles Lajoie a la ferme conviction que le CH ne pourra conserver ses deux piliers défensifs au-delà de la saison 2020-2021. Saison au terme de laquelle Petry pourra d’ailleurs accéder à l’autonomie complète.

Si Lajoie reconnaît les qualités de l’arrière américain, notamment son coup de patin fluide et son jeu musclé dans les coins de patinoire, il évoque ce qui est, selon lui, la plus grande tache à son dossier : son différentiel de -116 en 680 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Sa lecture défensive du jeu est trouble. Ses erreurs de couverture dans son offrent souvent de bonnes chances de marquer, voire des buts à l’adversaire», a souligné l’animateur de TVA Sports, mercredi, lors de l’émission JiC.

Petry occupe malgré tout un rôle important au sein de l’équipe, et Bergevin aura besoin de ses services la saison prochaine, lui qui n’a pas intérêt à voir son équipe rater les séries éliminatoires pour une troisième année consécutive – le sort du CH cette saison demeurant toutefois nébuleux.

«La meilleure solution, c’est de garder Petry avec les Canadiens, a soutenu Jean-Charles. Le voir aller au cours de la prochaine saison. Si l’équipe est dans le trouble à la date limite des transactions, ça devient un joueur de location intéressant à échanger pour obtenir quelque chose qui a de l’allure en retour.»

«Et si l’équipe va bien, a poursuivi Lajoie, tu le gardes, tu vois comment il se comporte et ce qu’il demande une fois la saison terminée, quitte à le laisser tester le marché le 1er juillet 2021. Il aura alors 33 ans.»

«Chose certaine, s’il veut un contrat de plus de trois ans et qu'il commande plus de 4,5 millions $ par année, bye bye, Jeff», de conclure JiC.

Et Weber dans tout ça? Il s’agit de voir qui de lui et Petry aurait la plus grande valeur sur le marché des transactions, mais encore faut-il que Bergevin soit prêt à se départir de son capitaine.

Voyez l’édito complet de Jean-Charles Lajoie dans la vidéo ci-dessus.