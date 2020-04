«Ça va être difficile...» -Kristopher Letang

Le défenseur québécois Kristopher Letang fait contre mauvaise fortune bon cœur pendant cette pause forcée de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«Présentement, il faut traiter ça comme une période de repos, a indiqué le porte-couleurs des Penguins de Pittsburgh lors d’une entrevue publiée sur le site web de la LNH.

«C’est de cette façon que j’aime le voir, c’est comme ma pause estivale actuellement. J’essaie de m’entraîner physiquement et de m’assurer d’être complètement reposé quand je serai de retour.»

De toute évidence, Letang aimerait mieux se retrouver sur une patinoire de la LNH, mais ce n’est simplement pas la priorité ces jours-ci.

«La santé de la population, c’est tellement plus important, a-t-il noté. Ça remet tout en perspective. Je m’empêche de penser quand on rejouera au hockey et je m’inquiète davantage de ce que les gens doivent traverser et des véritables difficultés qu’ils éprouvent.

«J’essaie d’apprécier les choses dont je n’ai pas toujours l’occasion, comme passer du temps avec ma famille. J’espère simplement que tout le monde se trouve en sécurité.»

«Tous dans le même bateau»

Concernant le hockey, Letang ne s’en fait pas outre mesure.

«Je pense que tout le monde sera au même niveau, a-t-il avancé. Ça va être difficile, mais au moins, on ne verra pas la différence entre les équipes car on est tous dans le même bateau.»

Avant la suspension des activités, le 12 mars dernier, les Penguins (40-23-6) occupaient le troisième rang de la section Métropolitaine, devancés par les Capitals de Washington et les Flyers de Philadelphie.

Après une période creuse vers la fin du mois de février, Letang et ses coéquipiers avaient remporté trois de leurs cinq matchs en mars.

Sur une note personnelle, Letang disputait, à 32 ans, une autre bonne saison avec une récolte de 44 points en 61 parties.

Il était de loin le défenseur le plus productif de son équipe, devant les jeunes John Marino et Marcus Pettersson.