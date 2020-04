Une bague des Astros de 2017 à l’encan

Les collectionneurs intéressés à se procurer une bague commémorant le controversé championnat de la Série mondiale des Astros de Houston en 2017 seront ravis d’apprendre qu’il est possible d’en acheter une à l’encan.

Ainsi, l’objet en question est rendu disponible par Goldin Auctions et celui ayant misé la somme la plus élevé d’ici la mi-mai l’obtiendra. En date de lundi après-midi, le montant minimal d’acquisition était de 7000 $. Selon le quotidien «Houston Chronicle», la bague appartenait à un ancien recruteur de l’organisation texane, David Brito.

Les Astros ont été plongés dans l’embarras en raison du scandale de vol de signaux ayant mené notamment à la suspension d’un an, puis au congédiement, du directeur général Jeff Luhnow et du gérant A.J. Hinch. Les sanctions ont fait suite à une enquête du baseball majeur conclue en janvier dernier. L’investigation a prouvé que l’équipe avait volé électroniquement en 2017 et 2018 des signaux de ses rivaux au Minute Maid Park grâce à une caméra située au champ centre.