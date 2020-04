Un fonds en l’honneur de Colby Cave

Les Oilers d’Edmonton, de concert avec la famille Cave, ont annoncé mardi la création du Fonds commémoratif Colby Cave, trois jours après le tragique décès de l’homme de 25 ans en raison d’une hémorragie cérébrale.

Cette initiative aura pour but de perpétuer la mémoire du disparu et d’aider des programmes communautaires axés sur la santé mentale et l’accessibilité au sport pour les plus démunis.

«Mon plus grand honneur dans la vie sera toujours d’être la femme de Colby Cave. Je l’aime beaucoup et il va me manquer plus que les mots me permettent de le dire», a déclaré sa veuve Emily, selon un communiqué des Oilers.

«Il était authentique, attentionné et altruiste, avait un rire contagieux, mais surtout, un très grand cœur. Colby serait honoré par la création de ce Fonds et j’ai hâte de perpétuer son héritage aux côtés des Oilers et du reste de la communauté du hockey.»

Cave avait été admis dans un centre hospitalier de Toronto la semaine dernière, où il avait subi une opération d’urgence pour retirer un kyste colloïde qui mettait de la pression sur son cerveau. Il a toutefois perdu sa bataille et est décédé samedi.

«Colby était un coéquipier, un membre de la famille et un ami respecté et admiré, a commenté le président des Oilers, Bob Nicholson. Nous voulions travailler étroitement avec sa femme Emily, ses parents Allan et Jennifer et sa sœur Taylor pour aider à créer un héritage puissant et durable de l’impact qu’a eu Colby sur notre organisation et les communautés où il a joué.»