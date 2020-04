«S'il y a problème, je pense obtenir l’aide de l’équipe»

Publié aujourd'hui à 14h33

Lorsque vous rentrez dans le vestiaire des Canadiens après un entraînement, une chose qui frappe souvent est le sourire de Tomas Tatar.

Cette bonne humeur est toujours contagieuse, peu importe l’environnement, et il est évident qu’on parle ici d’un joueur qui fait partie de la solution à Montréal.

Dans une téléconférence avec les médias montréalais, mardi, le Slovaque a prouvé encore une fois que ce n’est pas le nom derrière son chandail qui est la priorité professionnellement, mais le logo qui est devant son maillot.

Concernant ses succès avec les Canadiens, il a donné encore une fois tout le crédit à ses coéquipiers, tout en affirmant qu’il était important de jouer dans un système qui t’aide à devenir un meilleur joueur.

«Je me suis mis à regarder différents joueurs et différentes équipes et la façon dont ils évoluent à l’intérieur d’un système. Ça explique pourquoi je vis mes plus beaux moments dans ma carrière.

«Phillip Danault et Brendan Gallagher sont des joueurs parfaits pour moi. On a un vestiaire tissé serré et j’ai hâte de retrouver les partisans.»

Le nom au dos

Tomas Tatar n’a pas d’enfants, mais il était important pour lui de retourner près de ses proches avec sa conjointe Veronicka Vevuska.

Lorsqu’il a eu le feu vert de la LNH pour retourner en Slovaquie, il a rapidement décidé de quitter Montréal. Il ne savait pas pour combien de temps il en aurait l’opportunité, puisque les frontières fermaient l’une après l’autre en raison de la pandémie.

«Je voulais m’assurer d’être près des membres de ma famille. Ma mère est âgée de 65 ans et je ne vais pas la voir parce que tout le monde doit suivre les règles. Mais au moins je sais que je suis proche d’elle et ma famille, si jamais quelque chose arrivait.»

À quand le retour?

Comme vous le savez, il est impossible de voyager présentement, sauf à l’intérieur du pays.

C’est le cas en Amérique du Nord et à bien des endroits dans le monde.

On parle beaucoup de la possibilité que la LNH termine sa saison cet été. La question est de savoir si les joueurs qui sont retournés en Europe pourront revenir facilement aux États-Unis ou au Canada.

«Je me suis posé la question, mais il faut comprendre que lorsque les restrictions seront levées, ça veut dire que la situation se sera améliorée.

«Mais s’il y a un problème, je pense obtenir l’aide de l’équipe et si plusieurs joueurs doivent revenir d’Europe, on peut aussi louer un avion et revenir faire ce qu’on aime le plus.»

À bientôt

Plusieurs fois dans la conversation, Tomas Tatar a parlé de son bonheur de jouer à Montréal.

Ce n’est pas que pour faire plaisir aux partisans de l’équipe qu’il parle ainsi, mais parce qu’il le pense vraiment. Parler à Tomas Tatar est rafraîchissant. Dans ses propos, il a dit quelque chose qui semble banal, mais qui est tellement vrai: les joueurs revêtent l’uniforme pour les partisans.

Souhaitons que tout ce beau monde se reverra bientôt.