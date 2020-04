Sean Couturier peut se targuer d’avoir fait partie de l’une des équipes les plus spectaculaires qu’il nous aura été permis de voir dans l’histoire du hockey.

Lors de la Coupe du monde de 2016, l’équipe de l’Amérique du Nord avait donné tout un spectacle aux amateurs. La formation était composée seulement de joueurs de 23 ans et moins et comptait sur bon nombre de vedettes d’aujourd’hui : Connor McDavid, Auston Matthews et Nathan MacKinnon, pour ne citer que celles-là... Si bien que Couturier était un vétéran au sein de la bande à l’époque.

«C’était un groupe amusant, s’est souvenu Couturier, mardi soir, lors d’une entrevue accordée à l’émission Dave Morissette en direct. Nous étions tous jeunes, tous dans le même groupe d’âge. Il n’y avait pas vraiment d’attentes. Les gens ne savaient pas trop à quoi s’attendre de nous.»

Dès son arrivée au camp d’entraînement, Couturier a eu un avant-goût de la vitesse hallucinante que cette équipe était sur le point de démontrer lors du tournoi.

«Ce sont les entraînements les plus rapides auxquels j’ai pris part, a-t-il confié. McDavid, [Johnny] Gaudreau, [Dylan Larkin], [Jack] Eichel... Je me sentais quasiment au ralenti. J’étais un des plus vieux, mais c’était le fun de faire partie de ce groupe-là.»

Le joueur de centre des Flyers de Philadelphie a d’ailleurs un regret : celui de ne pas avoir pu se mesurer à l’équipe à battre, le Canada.

«On a eu du succès. On n’a pas pu passer en demi-finale, mais on était si près. On aurait aimé ça avoir une chance de jouer contre le Canada. Avec notre style de jeu et notre rapidité, je crois qu’on aurait pu challenger le Canada», estime-t-il.

Cette jeune équipe bourrée de talent avait effectivement connu un bon tournoi dans les circonstances, compilant une fiche de 2-1 lors du tour préliminaire, la même que celle de la Russie. C’est toutefois la bande à Alex Ovechkin qui a avancé en demi-finale, car sa victoire contre la troupe nord-américaine lui conférait le bris d’égalité.

Mais on n’oubliera pas les trois matchs de cette jeune équipe étourdissante et, surtout, ce but gagnant spectaculaire de Nathan MacKinnon contre la Suède.