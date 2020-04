Marc Trestman a «le coeur brisé»

Seul entraîneur-chef dans l’histoire des Alouettes de Montréal à avoir remporté la Coupe Grey deux saisons de suite, Marc Trestman vit actuellement des jours moins heureux après la faillite de la XFL, déclarée lundi.

Trestman dirigeait cette saison les Vipers de Tampa Bay, à la fois comme entraîneur-chef et directeur général.

L’équipe faisait partie de la deuxième mouture du circuit professionnel dont Vince McMahon, grand manitou derrière l’organisation de lutte professionnelle de la WWE, était le propriétaire majoritaire.

Un document déposé en Cour des faillites a par ailleurs démontré que Trestman était pour sa part l’un des plus importants créanciers du circuit mort-né.

Une information que Trestman a refusé de commenter lors d’un entretien avec «Le Journal de Québec» quand il a été appelé à revenir sur sa courte expérience au sein de la XFL.

«Je ne peux pas répondre aux questions entourant les finances de la ligue. Tout ce que je peux dire, c’est qu’en fin de compte, c’est la pandémie qui a causé cette situation. Il n’y a aucun doute dans mon esprit, après avoir discuté avec Vince McMahon et d’autres gestionnaires de la ligue, que tout aurait continué, n’eût été la pandémie.»

«J’ai le cœur brisé. Il y a des gens qui ont travaillé très fort pour construire une ligue qui reposait sur de bonnes bases et qui planifiait déjà l’an 2 quand cette pandémie a frappé», a confié Trestman.

Un privilège

La XFL avait connu une première vie en 2001, pour une seule saison ponctuée d’une approche s’apparentant davantage au divertissement qu’au sport.

En 2018, la ligue a été relancée sans les artifices du passé, dans le but d’offrir un produit plus crédible.

Les activités ont débuté le 8 février, mais après seulement cinq semaines, la pandémie de COVID-19 a forcé l’interruption de la saison. À ce moment, les Vipers de Trestman montraient un dossier d’une victoire et quatre revers.

«L’expérience a été formidable et j’ai adoré faire partie de cette ligue. Notre fiche n’est pas représentative de l’équipe que nous avions. Nous étions les meneurs dans la ligue pour les verges gagnées à l’offensive (391,8 par match), par une bonne marge. Nous étions aussi les meneurs en défensive (258,8 par match). Nous avons eu des blessures et des problèmes au poste de quart-arrière.»

«Quand la saison a été suspendue, nous avions tout de même un bon "feeling" concernant l’avenir de cette équipe. C’est un privilège pour un entraîneur de diriger des joueurs qui sont autant reconnaissants qu’une ligue professionnelle soit disponible pour eux. J’ai vécu un défi extrêmement stimulant», a affirmé l’entraîneur.

Un choc

Trestman s’est dit extrêmement surpris de la tournure des événements, mais il n’a pas envie de pointer du doigt les bonzes de la XFL, ligue qu’il qualifie de «première classe».

«Les renseignements concernant les dates clés de la saison morte commençaient même déjà à circuler. Rien ne laissait présager qu’il n’y aurait pas de deuxième saison.»

«Je m’attends à ce que tôt ou tard une ligue printanière de football réussira à s’établir. La NFL en a besoin. La XFL a été conçue avec l’objectif de connaître du succès à long terme, et sans cette pandémie, je suis convaincu que ça aurait fonctionné», estime-t-il.

La flamme toujours bien en vie

Le fait d’avoir été limogé à quelques reprises, comme presque tout entraîneur dans le monde du football, n’a jamais tué l’amour de Marc Trestman pour son sport. Même une pandémie n’aura pas raison de son désir de continuer à diriger.

«Je m’attends à "coacher" encore plusieurs années. J’aime ce que je fais, j’ai encore beaucoup d’énergie. Je ne vais pas laisser les événements m’arrêter. Je regarde vers l’avant pour une prochaine opportunité», a laissé tomber l’homme de 64 ans.

Trestman possède une longue feuille de route dans la NFL avec des arrêts chez les Vikings, Buccaneers, Browns, 49ers, Lions, Cardinals, Raiders, Dolphins, Bears et Ravens, dans différents rôles.

Il a aussi dirigé dans la Ligue canadienne à Montréal, de 2008 à 2012, et à Toronto, en 2017 et 2018.

«Je n’ai pas de plan précis, mais j’ai espoir que quelqu’un quelque part voit encore ce que j’ai à offrir. Je ne vais fermer la porte à aucune opportunité», a-t-il dit.

Des expériences à l’opposé

Avec le contexte pandémique actuel, Trestman pourra dire qu’il a à peu près tout vécu dans son bagage de 35 ans au sein de trois circuits de football professionnel.

Les blessures de deux de ses plus récentes mises à pied, après deux saisons à la barre des Bears de Chicago (2013 et 2014) et deux autres aux commandes des Argonauts, n’ont jamais vraiment cicatrisé.

«À Chicago, j’avais été très surpris. À ma première saison, nous avions l’une des meilleures offensives du circuit. Ç’a mal tourné à ma deuxième saison avec une série de défaites. Des choses fausses ont été dites et dans ce contexte, tu ne peux pas te défendre.»

«Je suis reconnaissant d’avoir eu d’autres opportunités par la suite, dont celle à Toronto. Cependant, ça s’est mal terminé quand on m’a remercié sans ménagement. C’était très blessant de se faire renvoyer de cette manière, sans même pouvoir parler à mes joueurs», a-t-il expliqué.

Beaux souvenirs

Voilà qui détonne avec l’expérience de Montréal, une période qu’il garde toujours près du cœur.

«Nous retournons à Montréal au moins une fois par année. C’est comme notre ville d’adoption. Je dirais que les années de "coaching" que j’ai le plus appréciées ont certainement été celles à Montréal. J’adorais passer mes étés là-bas. J’ai aimé diriger cette équipe autant que j’ai aimé les partisans.»