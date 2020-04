Loterie: les Sénateurs ont leur mot à dire

Particulièrement secoués par la pandémie de coronavirus, les Sénateurs d’Ottawa entendent faire respecter leur position dans les différents dossiers qui préoccupent la Ligue nationale de hockey.

Ainsi, le directeur général du club ottavien, Pierre Dorion, a profité d’une conférence téléphonique, mardi, pour rappeler que les Sénateurs sont au cœur des discussions en ce qui concerne les règles entourant la reprise des activités, la tenue possible de séries éliminatoires, mais surtout... la loterie en vue du prochain repêchage. Différentes propositions ont même été envoyées au bureau du commissaire.

«Nous voulons nous assurer d’avoir une voix dans tout ça», a indiqué Dorion, précisant que le propriétaire Eugene Melnyk gardait un lien étroit avec le commissaire Gary Bettman.

En pleine reconstruction, les Sénateurs détiennent trois choix de premier tour, dont deux en excellente position (le leur et celui des Sharks de San Jose), en vue du prochain repêchage. Ils sont bien placés et pas question que le coronavirus ne vienne chambouler les règlements et leur plan de match.

«Tout le monde va bien»

Dans les autres dossiers, Dorion s’est montré attristé par la fin de saison gâchée du club-école de la Ligue américaine, les Senators de Belleville.

«C’est probablement la chose qui a fait le plus mal à l’organisation. Notre reconstruction allait bien avec tous ces espoirs que nous avons à Belleville», a-t-il dit.

Confirmant que les Sénateurs étaient par ailleurs dans la course pour l’embauche du défenseur russe Artyom Zub, Dorion a aussi fait une mise à jour concernant l’état de santé des membres de l’équipe touchés par la COVID-19.

«Tout le monde va bien maintenant», a-t-il mentionné.

Rappelons que cinq joueurs et un membre du personnel des Sénateurs ont été infectés par le coronavirus au cours des dernières semaines.