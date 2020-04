LNH : la carrière de... 2 minutes d’un Québécois

Il y a de ces histoires, peu ou pas connues du grand public, qui méritent d’être racontées.

Ce genre d’histoire qui sort complètement de l’ordinaire tellement les rebondissements et les coïncidences pleuvent.

Celle de Martin Houle, 35 ans, fait définitivement partie de cette catégorie.

Le 13 décembre 2006, l’ancien gardien a disputé le seul match de sa carrière dans la LNH. Mais attention... Il n’a vu que deux minutes d’action lors de ce duel.

Comment est-ce possible? La réponse viendra plus loin dans ce texte.

Vous connaissez la chanson : lorsqu’on veut raconter une histoire, on doit commencer par le commencement...

Un parcours ponctué de réussites dans la LHJMQ

Notre récit nous amène d’abord au Cap-Breton, où Martin a disputé l’essentiel de sa carrière avec les Screaming Eagles (maintenant les Eagles) dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Dès le départ, ce n’est pas le fait de devoir quitter Montréal pour se rendre à plus de 1000 km qui effraie le plus le portier.

«Pour être honnête, quand j’ai été repêché là-bas, ce n’est pas vraiment la distance qui m’inquiétait. C’était beaucoup plus de savoir que j’allais devoir compétitionner contre Marc-André Fleury, qui était le gardien numéro un au Cap-Breton».

Mais, au grand bonheur de Houle, les choses finissent par se placer d’elles-mêmes.

«J’ai réussi à faire ma place comme gardien numéro deux à 17 ans derrière Marc-André. En décembre, il est allé représenter le Canada au Championnat mondial junior et j’ai donc pu garder les buts pendant une quinzaine de matchs consécutifs. Ça m’a donné beaucoup de confiance.»

La saison suivante, Fleury gradue dans la LNH, laissant vacante sa place de gardien partant. À 18 ans, Houle n’allait certainement pas se faire prier pour prendre le filet!

«On a eu une saison extraordinaire. On avait un groupe extrêmement solide et on a gagné pas mal de matchs.»

Devant la cage des Screaming Eagles et dans un rôle de numéro un pour la première fois dans la LHJMQ, Houle enchaîne les performances spectaculaires.

Crédit photo : Ice Hockey Wiki

Il termine cette campagne (2003-2004) avec des chiffres éloquents: 34 victoires en 50 matchs, un taux d'efficacité de ,921, trois jeux blancs et une moyenne de buts alloués de 2,32.

Cette fantastique moyenne lui permet d’ailleurs de mettre la main sur le trophée Jacques-Plante. Évidemment, un tel rendement ne manque pas d’attirer les regards. Lors du repêchage suivant cette concluante saison, il est sélectionné au huitième tour par les Flyers de Philadelphie.

La nouvelle le prend par surprise, car il avait été ignoré la saison précédente, à sa première année d’admissibilité.

«Je m’attendais à être repêché à ma première saison», concède-t-il.

«Quand Marc-André était parti au Championnat du monde de hockey junior, j’avais bien performé et c’était mon année de repêchage. Dans mes souvenirs, en plus, j’étais très bien classé chez les gardiens. Je dois avouer que j’avais été déçu de ne pas être repêché à 17 ans.

«À 18 ans, bien peu de joueurs sont repêchés. En silence, j’espérais, mais sans trop me faire d’attentes. Je ne m’étais d’ailleurs pas présenté à la séance de sélection. Mais quand j’ai su que les Flyers avaient jeté leur dévolu sur moi, j’étais super heureux!»

Martin Houle dispute une troisième saison au Cap-Breton l’année suivante, où il fait encore très bien.

La campagne suivante, il entame sa carrière professionnelle, qui, vous le verrez bien, ne se déroulera pas vraiment comme il l’avait imaginé...

Gravir les échelons, un à un

Martin Houle entame sa première saison professionnelle dans la Ligue East Coast (ECHL) avec les Titans de Trenton.

«L’année avant mon repêchage, les Flyers avaient sélectionné un autre gardien. Il s’appelait Réjean Beauchemin et il avait eu une très belle carrière junior. Quand je suis arrivé à mon premier camp chez les Flyers, il y avait donc beaucoup de trafic au poste de gardien de but.

«Jamie Storr, qui a notamment disputé plusieurs saisons chez les Kings, était là. Réjean Beauchemin était là. Et bien sûr, les deux premiers gardiens des Flyers y étaient aussi. C’était Robert Esche et Antero Niittymäki. La compétition était très bonne. J’ai donc dû disputer mes premiers matchs professionnels à Trenton, dans l’ECHL.»

Mais le malheur des uns fait (souvent) le bonheur des autres. Martin Houle a disputé sept matchs dans l’ECHL lorsqu’il reçoit un appel des Phantoms de Philadelphie, le club-école des Flyers dans la Ligue américaine de hockey.

«Réjean Beauchemin avait connu un départ plutôt moyen dans l’AHL, alors que moi, je présentais d’excellents chiffres dans l’ECHL. Les Phantoms ont donc rétrogradé Beauchemin, et m’ont rappelé.»

Et à son arrivée dans la Ligue américaine, Houle reçoit le plus beau cadeau possible pour un gardien: on le fait jouer!

Il dispute finalement 40 matchs avec les Phantoms cette année-là, présentant de très bonnes statistiques.

Un deuxième camp professionnel fort différent

C’est donc rempli de confiance que Houle se présente à son deuxième camp professionnel. Sa saison dans la Ligue américaine, il le sait, a changé la donne à plusieurs niveaux.

«Je me suis présenté à ce camp en sachant que j’étais maintenant le troisième gardien dans l’échiquier. Bien sûr, Esche et Niittymäki étaient toujours devant moi, mais je savais que je n’étais plus bien loin.»

Et la confiance ressentie par Houle se transpose sur la glace. Il connaît un excellent camp et fait partie des derniers joueurs retranchés. Il retourne dans l’AHL en sachant très bien qu’il a marqué des points. Ne reste plus qu’à attendre le bon moment, se dit-il.

Les portes de la LNH s’ouvrent enfin

En novembre 2006, la porte s’ouvre enfin pour Houle. Esche se blesse à l’aine et doit s’absenter pour un long moment.

Houle est donc rappelé par les Flyers. Pendant près d’un mois, il agit comme gardien réserviste derrière Niittymäki et ne voit pas d’action pendant cette période.

Mais arrive la fameuse date du 13 décembre 2006. Ce soir-là, les Flyers rendent visite aux Penguins de Pittsburgh. Niittymäki, bien sûr, entame le match pour les Flyers.

Crédit photo : Alchetron

La partie débute. Les Penguins prennent rapidement les devants 2-0, mais les Flyers font 2-2 dans les minutes suivantes au premier vingt. Tout juste avant la fin de la période initiale, Sergei Gonchar marque. Philadelphie tire de l’arrière 3-2 après 20 minutes de jeu.

Les choses se gâtent pour Niittymäki lors de la période médiane. Il accorde deux buts rapides en début d’engagement et commence à perdre patience. Son entraîneur, John Stevens, aussi.

Martin Houle est la meilleure personne pour raconter la suite.

«John Stevens avait une grande confiance en Niittymäki. Il avait gagné la coupe Calder avec lui quelques années auparavant. Alors il a voulu le calmer. Après le cinquième but des Penguins, il l’a rappelé au banc. C’est à ce moment-là que Stevens m’a fait signe de sauter sur la glace.

«Il faut savoir qu’au défunt Mellon Arena de Pittsburgh, le gardien auxiliaire était assis en face du banc de son équipe, dans un petit corridor. En me préparant, j’ai vu que Niittymäki ne venait pas s’asseoir à ma place. Il a plutôt pris la direction du banc. Je savais donc que je n’allais pas demeurer longtemps sur la glace.

«Même si j’étais prêt et confiant, je t’avouerai qu’en mettant mon masque et mes gants, je me suis demandé dans quoi je m’embarquais!»

Mais Houle a imaginé ce moment plusieurs fois dans sa tête. Depuis son tout jeune âge, il voulait jouer dans la LNH. Le voilà maintenant qui s’apprête à affronter les Penguins de Pittsburgh!

Martin se dirige donc vers son filet. En s’y rendant, il se rappelle l’identité du gardien adverse...

«Marc-André Fleury! Je trouvais ça plaisant, car on avait connu de bons moments dans le junior et c’était un bon ami. Je l’ai regardé quelques secondes. Puis le jeu a repris...»

Crédit photo : Photo AFP

Houle l’avoue lui-même: les minutes suivantes se sont déroulées très rapidement dans sa tête. Pourtant, l’action n’a pas manqué sur la glace. Laissons encore la parole à l’acteur principal de la scène...

«Le match a repris. Notre équipe s’est rendue coupable d’un dégagement refusé. J’étais sur la glace depuis quelques secondes seulement, quand l’entraîneur m’a rappelé au banc. Il était prêt à renvoyer Niittymäki sur la glace. Je suis donc sorti de la patinoire, croyant que ma soirée était déjà terminée.

«Mais les arbitres n’ont pas accepté le changement, car semble-t-il que même les changements de gardien sont interdits lors d’un dégagement refusé! J’ai donc dû retourner sur la glace, en sachant très bien que j’allais devoir de nouveau quitter la patinoire au prochain sifflet. C’était très spécial!»

Houle regagne donc son filet. La mise en jeu se déroule à sa droite. Le joueur de centre des Penguins, un certain Sidney Crosby, remporte facilement son face-à-face et prend possession de la rondelle.

«Crosby a ensuite contourné mon filet en tentant de marquer, mais j’ai fait l’arrêt. La rondelle s’est dirigée vers la ligne bleue. Sergei Gonchar a décoché un tir que j’ai aussi bloqué, mais Mark Recchi était posté près de moi et a poussé la rondelle dans le filet. J’ai ensuite laissé ma place à Niittymäki comme prévu. Voilà donc comment se sont déroulées mes deux minutes dans la Ligue nationale de hockey!»

Si près, mais si loin...

Après ce match, Houle demeure le numéro deux des Flyers pour quelques semaines. Mais il ne retouche pas à la patinoire lors d’un match.

«J’ai espéré. On jouait au Centre Bell un soir et j’aurais vraiment aimé avoir le départ, mais non.»

Entretemps, Esche se rétablit et le Québécois est donc renvoyé dans la Ligue américaine quelques semaines plus tard. Il ne le sait pas, mais il aura goûté à la LNH pour la seule fois de sa carrière.

«À mon retour dans la Ligue américaine, je me suis blessé gravement à un genou. J’ai dû rater deux mois d’activités. La spirale vers le bas a commencé à ce moment précis...»

À son retour chez les Phantoms la saison suivante, Houle, de son propre aveu, n’est plus l’ombre de lui-même.

Son contrat vient également à échéance cette année-là et les Flyers ayant procédé à un grand ménage au sein de leur groupe de dirigeants quelques mois auparavant, Houle doit se résigner à envisager d’autres options. Il se tourne vers la l'ECHL, qu’il croyait pourtant bien loin derrière lui...

«Quand tu es dans l’ECHL et que tu n’as pas de contrat, c’est compliqué, car toutes les formations ont pas mal leurs gardiens sous contrat et ces équipes-là veulent faire jouer les gars qu’elles paient.

«Je me suis quand même entendu avec Charlotte, mais j’étais parfois dans les gradins, car l’équipe comptait déjà sur plusieurs gardiens qui avaient des contrats. Je suis ensuite allé à Las Vegas. Je me suis fait rappeler dans la Ligue américaine, mais je n’ai pas disputé de matchs. En retournant à Vegas, je me suis rendu compte qu’ils avaient signé d’autres gardiens pendant mon absence!»

Houle y va ensuite d’une confidence à la fois loufoque et révélatrice de la situation dans laquelle il se trouvait.

«Je n’avais même pas le temps de recevoir mes chèques de paie tellement je changeais d’équipe souvent!»

En 2008, le gardien dispute 14 matchs avec Cincinnati et c’est à ce moment-là qu’il y va d’une prise de conscience.

«Je commençais à me trouver loin de la LNH. Je n’avais jamais cessé d’étudier pendant ma carrière, car je savais que j’avais une vie après le hockey. En décembre 2008, j’ai choisi que c’était terminé. Je suis officiellement retourné à l’université.»

Martin Houle – Version 2020

Aujourd’hui, Houle a un baccalauréat et une maîtrise en finances. Il est père de deux enfants et occupe un poste de conseiller financier en vente et acquisition d’entreprises dans l'un des plus prestigieux cabinets comptables au pays.

S’il avoue que mettre un terme à sa carrière a été difficile, l’homme de 35 ans ne semble pas avoir de regrets aujourd’hui.

«Quand tu atteins l’élite, tu rencontres des gens qui ont tous le même style de vie que toi. Quand tu arrêtes, tu vois encore des gars contre qui tu jouais qui poursuivent leur carrière. Tu te demandes si tu n’aurais pas fait mieux. Ça te hante un peu au début, mais avec la blessure que j’avais eue, j’ai toujours su que j’avais bien fait de me retirer.»

Et comme la pomme tombe rarement loin de l’arbre, c’est maintenant son fils de cinq ans qui le pousse à vivre sa passion du hockey à nouveau.

«Il joue au hockey et veut souvent écouter des émissions qui parlent de hockey! On joue aussi souvent dans la rue et je joue le rôle d’entraîneur au sein de son équipe Magh!»

On peut, semble-t-il, «sortir un homme du hockey». Mais il est beaucoup plus difficile de «sortir le hockey de l’homme»...