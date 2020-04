Le nouvel entraîneur des Tigres est connu

Les Tigres de Victoriaville ont promu lundi Carl Mallette au poste d'entraîneur-chef de l'équipe.

L’homme de 38 ans prendra la place de Louis Robitaille, qui s’est joint aux Olympiques de Gatineau au cours des derniers jours. Ayant assumé les fonctions d’instructeur-adjoint durant les trois plus récentes saisons, Mallette est le 16e pilote de l’histoire de la concession.

«Dès le départ de Louis, Carl est devenu pour moi un incontournable. En plus d’avoir adopté la ville de Victoriaville depuis sa carrière de cinq saisons avec les Tigres, il a su énormément évoluer en tant qu’entraîneur lors des dernières campagnes », a expliqué le directeur général Kevin Cloutier dans un communiqué.

«C’était clair pour moi qu’il était rendu à cette étape dans sa carrière, soit de prendre les commandes de l’équipe. De plus, Carl connaît déjà très bien nos joueurs qui seront de retour et il est un entraîneur très respecté et surtout extrêmement apprécié de ceux-ci.»

Mallette a amorcé son parcours d’entraîneur au terme de sa carrière de hockeyeur, se joignant aux Tigres en 2012-2013 comme adjoint. Il a ensuite dirigé le programme de hockey du Collège Clarétain durant les trois années suivantes, avant de piloter la formation des Filons du Cégep de Thetford Mines, dans la première division collégiale, en 2016-2017. L’ancien joueur des Félins compte également plus de 300 matchs d’expérience derrière le banc dans la LHJMQ.

«Ses connaissances, son leadership et ses valeurs feront de lui un entraîneur-chef de qualité, qui saura inspirer ses joueurs. Il a un passé de gagnant donc nous sommes confiants qu’il permettra à l’organisation de poursuivre sur sa belle lancée entamée il y a quatre ans et d’amener ce club au prochain niveau», a poursuivi Cloutier.

Sur la glace, l’ancien joueur a totalisé 418 points à Victoriaville et a aidé le club à remporter la coupe du Président en 2001-2002.