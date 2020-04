La XFL déclare faillite

Avant même de compléter sa première saison, la XFL a rempli les documents légaux pour déclarer faillite.

Le réseau Action Network a rapporté l’information lundi, après avoir obtenu les documents en question. On peut notamment y apprendre que la WWE détenait 23,5 % des parts du circuit.

«Malheureusement, en tant que nouvelle entreprise, nous n'étions pas à l'abri des dures répercussions économiques et des incertitudes causées par la crise COVID-19», a réagi le circuit par voie de communiqué.

«C'est une période déchirante pour beaucoup, y compris nos partisans passionnés, nos joueurs et notre personnel, et nous sommes reconnaissants envers eux, nos partenaires de télévision et les nombreux Américains qui se sont ralliés à la XFL pour l'amour du football.»

Trestman touché

Par ailleurs, le nom de l’ancien entraîneur des Alouettes de Montréal Marc Trestman – qui était pilote et directeur général des Vipers de Tampa Bay - figurait à la liste des créanciers de la ligue. L’instructeur aurait en effet prêté 777 777,78 $ au propriétaire Vincent McMahon.

La XFL avait fait un premier pas dans cette triste direction vendredi, lorsqu’elle a suspendu l’ensemble de ses activités.

La nouvelle mouture de la XFL disputait une première campagne en 2020, elle qui avait brièvement existé en 2001. Elle devait initialement comprendre 10 semaines de saison régulière et des éliminatoires. La pandémie de COVID-19 a cependant mis fin aux matchs après la cinquième semaine d’activités.