La WWE, service essentiel en Floride

L’État de la Floride a ajouté la World Wrestling Entertainment (WWE) à la liste des entreprises fournissant des services essentiels.

C’est ce que le réseau ESPN a rapporté, lundi. Le bureau du gouverneur Ron DeSantis avait initialement décrété que l’entreprise ne fournissait pas de services essentiels avant de changer d’avis après quelques discussions avec des membres de la WWE.

«Je pense qu'au départ, un examen a été effectué. Ils n'étaient pas initialement considérés comme une entreprise essentielle, a expliqué le maire du comté d’Orange Jerry Demings. Avec quelques conversations avec le bureau du gouverneur à propos des directives, ils ont été considérés comme une entreprise essentielle.»

Pour la WWE, cette approbation signifie qu’elle pourra recommencer à diffuser des émissions en direct, même si les événements se dérouleront à huis clos.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, ou plus précisément depuis la fermeture des entreprises non essentielles en Floride le 1er avril, la WWE diffusait des enregistrements. Le WrestleMania 36, tourné dans son centre de perfectionnement situé à Orlando à la fin mars, a notamment été diffusé les 4 et 5 avril.

La WWE prépare trois émissions par semaine qui sont diffusées les lundis, mercredis et vendredis.