Eugenie Bouchard dans un tournoi virtuel

La Québécoise Eugenie Bouchard est au nombre des joueurs qui prendront part au tournoi virtuel de Madrid prévu du 27 au 30 avril.

«Genie» et 15 autres joueurs des circuits de l’ATP et de la WTA, incluant Rafael Nadal et Andy Murray, se mesureront dans le cadre d’un tournoi en ligne du jeu Tennis World Tour sur la PlayStation 4. Les 16 participants, qui demeureront à leur domicile respectif pour l’occasion, seront répartis dans quatre groupes et le gagnant de chaque section accédera aux demi-finales. Les partisans de tennis pourront suivre les duels en direct sur l’internet, à la télévision et sur les réseaux sociaux.

David Goffin, Karen Khachanov, John Isner, Lucas Pouille, Kiki Bertens, Angelique Kerber, Kristina Mladenovic, Carla Suárez et Fiona Ferro sont les autres athlètes ayant confirmé leur présence jusqu’ici. L’identité des quatre autres concurrents sera dévoilée prochainement.

Une bourse de 150 000 euros (environ 229 000 $) sera offerte au vainqueur des compétitions masculine et féminine. Les récipiendaires décideront ensuite du montant qu’ils remettent aux joueurs éprouvant des difficultés financières reliées à la pandémie de coronavirus. Également, 50 000 euros (76 000 $) seront consacrés à la réduction de l’impact social de la COVID-19.