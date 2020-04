Cinq joueurs qui ont marqué la Coupe du monde 2016

En septembre 2016, les amateurs de hockey ont été gâtés avec la première Coupe du monde (CDM) organisée par la Ligue nationale de hockey (LNH) depuis 2004.

L’événement tenu à Toronto avait permis aux partisans de voir les meilleurs patineurs de la planète se livrer des duels enlevants où le jeu serré était parfois à l’honneur. En effet, 79 buts ont été inscrits durant la compétition, ce qui représente une moyenne de 4,94 réussites par match pour les deux équipes en présence.

Lundi, la chaîne TVA Sports présentera d’ailleurs les deux premiers affrontements de tour préliminaire du Canada.

Question de se remettre un peu dans le contexte de 2016, voici cinq athlètes qui ont connu une excellente Coupe du monde :

- Sidney Crosby, Canada

«Sid the Kid» a toujours rayonné lorsqu’il a porté les couleurs de son pays. L’auteur du fameux «but en or» des Jeux olympiques de Vancouver n’a pas déçu lors de la CDM de 2016. Crosby a été le meilleur pointeur de la compétition avec trois réussites et sept mentions d’aide pour 10 points en six rencontres. Une performance qui lui a valu le titre de joueur par excellence de la compétition.

- Carey Price, Canada

Un peu comme son capitaine, Price a le don de connaître ses meilleurs moments lorsqu’il porte un chandail avec une feuille d’érable. Le représentant du Canadien de Montréal dans la LNH n’a accordé que sept buts en cinq parties. Il a donc maintenu une excellente moyenne de buts alloués de 1,40 et un impressionnant taux d’efficacité de ,957. Price a également réalisé un blanchissage.

- Jaroslav Halak, Europe

L’ancien coéquipier de Price chez le Tricolore a également impressionné lors de la CDM 2016. L’homme masqué a défendu la cage de la formation européenne, une équipe qui était composée de patineurs provenant de l’Autriche, du Danemark, de la France, de l’Allemagne, de la Slovaquie, de la Norvège, de la Slovénie et de la Suisse. En six parties, Halak a maintenu une moyenne de buts accordés de 2,15 et un taux d’efficacité de ,941. Le Slovaque avait d’ailleurs été le gardien le plus testé, lui qui avait reçu 362 lancers.

- Johnny Gaudreau, Amérique du Nord

Le circuit Bettman avait innové en choisissant de former une équipe composée des meilleurs joueurs nord-américains de moins de 23 ans. Celle-ci avait subi le couperet, mais elle avait tout de même eu le temps d’impressionner les amateurs. La formation était notamment composée de Connor McDavid, Auston Matthews et Nathan MacKinnon. C’est cependant l’Américain Johnny Gaudreau qui avait été le jeune patineur le plus productif avec deux filets et autant de mentions d’aide pour quatre points en trois matchs.

- Patrice Bergeron, Canada

Le natif de L’Ancienne-Lorette était l’un des trois Québécois de la formation de l’unifolié avec le défenseur Marc-Édouard Vlasic et le gardien Corey Crawford. Bergeron a fini au troisième échelon des pointeurs avec quatre buts et trois aides pour sept points en six joutes. Il a également été le joueur, toutes équipes confondues, qui a le plus défié les gardiens adverses avec un impressionnant total de 24 tirs lors de la compétition.