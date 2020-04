Canadien-Nordiques: la naissance de la rivalité

Plusieurs amateurs de hockey québécois évoquent la bagarre générale du Vendredi saint 1984 pour rappeler l’animosité de la rivalité Canadien-Nordiques, mais celle-ci a véritablement pris son sens le 13 avril 1982, il y a exactement 38 ans.

Ce jour-là, les Nordiques – considérés autrefois par le public du Canadien comme une équipe sympathique – sont réellement devenus pour les fidèles de la Sainte-Flanelle un ennemi à abattre. La relation entre les deux principales villes de l'autoroute 20 fut dès lors synonyme d’injures, de bagarres et de conversations plus ou moins agréables entre fidèles des deux organisations concernés.

Menés par l’entraîneur-chef Michel Bergeron, les joueurs de la Vieille Capitale ont défait les Glorieux 3 à 2 en prolongation du cinquième et dernier duel de leur série de premier tour, et ce, à la consternation générale au vieux Forum. Les partisans plus âgés se rappellent encore du but de Dale Hunter, qui a surpris le gardien Rick Wamsley en glissant la rondelle entre le poteau et sa jambière pour sceller l’issue de la rencontre.

Les années suivant ce premier rendez-vous éliminatoire ont vu la rivalité grimper de quelques crans. Les deux équipes ont divisé les honneurs de leurs quatre séries de la décennie 1980 : Québec a gagné en 1982 et 1985, tandis que Montréal a eu le dessus en 1984 et 1987, pour ensuite remporter le dernier choc, celui de 1993.

David contre Goliath

À l’époque, les Fleurdelisés étaient vus avec condescendance par certains partisans du Bleu-Blanc-Rouge. Après tout, celui-ci comptait 22 coupes Stanley à son actif, tandis que les Bleus avaient effectué leurs débuts dans la Ligue nationale trois ans auparavant. Aussi, 1982 constituait la première année proposant des confrontations éliminatoires basées sur le classement de la section Adams, au sein de laquelle les deux clubs de la Belle Province se trouvaient.

Au printemps, ils ont croisé le fer pour la première fois de l’histoire en séries et le Canadien, fort de ses 109 points en saison régulière et du sommet de sa division, était largement favori pour disposer des Nordiques dans une série au meilleur de cinq parties. Québec avait présenté une fiche honnête de 33-31-16 au cours de la campagne pour terminer quatrième de la section.

Or, la formation montréalaise en a arraché après un gain facile de 5 à 1 d’entrée de jeu. Deux revers consécutifs par un but l’ont aussitôt placée dans les câbles et il a fallu une victoire de 6 à 2 au Colisée pour forcer la tenue d’une rencontre ultime au Forum. La troupe de Bob Berry croyait pourtant avoir le dernier mot, d’autant plus que Peter Stastny avait été blessé au match 2 et brillait par son absence.

Cependant, Montréal a dû remonter la pente en troisième période pour combler un retard de 2 à 0 grâce aux buts de Mario Tremblay et de Robert Picard, un futur Nordique. Ce sont Daniel Bouchard, solide devant le filet fleurdelisé, et Hunter qui ont finalement conclu le débat en faveur des Nordiques. Le gardien a d’ailleurs repoussé 33 tirs, comparativement à 16 pour Wamsley.