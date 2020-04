NFL: le 1er choix annoncé dans un endroit inusité

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, dévoilera l’identité des joueurs sélectionnés au premier tour du prochain repêchage à partir de son sous-sol, le 23 avril.

Selon le réseau NBC Sports, le dirigeant s’exécutera à l’intérieur de son domicile situé à Bronxville, dans l’État de New York. En raison de la pandémie de coronavirus, la ligue a dû renoncer à tenir son encan annuel dans la ville de Las Vegas et s’en tiendra à des séances virtuelles durant lesquelles les directeurs généraux seront tous confinés à la maison. Ils se serviront du téléphone et de l’internet pour communiquer.

Par ailleurs, la méthode privilégiée par Goodell quant au dévoilement du nom des athlètes choisis lors des rondes 2 à 7 demeure indéterminée.

Les Bengals de Cincinnati détiennent le premier choix et selon de nombreux experts, ils jetteront leur dévolu sur le quart-arrière Joe Burrow. Le repêchage doit se tenir jusqu’au 25 avril.