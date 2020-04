Jacques Villeneuve impressionne

Jacques Villeneuve a terminé sixième à ses débuts virtuels en utilisant un ordinateur portable et une manette de Xbox, samedi.

Participant à la course des légendes des The Race All-Star Series, qui mettait en scène des pilotes professionnels de 40 ans ou plus, Villeneuve est parvenu à remonter à la sixième place après avoir pris le départ de la 20e et dernière position, lors de la première course d’un programme double. Il a notamment profité d’un carambolage en début de course pour monter dans la hiérarchie.

Un autre champion du monde de Formule 1, soit Jenson Button, a remporté cette épreuve organisée avec le simulateur de course rFactor 2 au cours de laquelle tous les participants utilisaient la monoplace M23 de l’écurie McLaren, conçue en 1973.

Villeneuve a également pris la sixième position lors de la deuxième course, cette fois remportée par Emanuele Pirro, cinq fois vainqueur des 24 Heures du Mans.

Muni de sa manette et son portable, Villeneuve contrastait avec la presque totalité des autres pilotes, tous équipés d’installations à la fine pointe de la technologie reproduisant un cockpit de voiture de course.