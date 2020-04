DeAndre Hopkins envoie une flèche à un ancien coéquipier

Il semblerait que le nouveau receveur de passes des Cardinals de l’Arizona DeAndre Hopkins n’appréciait pas jouer avec le quart-arrière Brock Osweiler lors que les deux hommes évoluaient pour les Texans de Houston.

C’est du moins ce qu’un commentaire qu’a fait l’athlète de 27 ans, vendredi, lors d’une diffusion en direct sur son compte Instagram laisse entendre.

«Si je suis capable de réussir avec Brock Osweiler, je pense que je suis capable de réussir avec n’importe qui», a affirmé le joueur étoile.

Hopkins et Osweiler ont disputé une seule saison ensemble, soit la campagne 2016. En 16 parties, le receveur avait attrapé 78 ballons pour des gains de 954 verges et quatre touchés. Il s’agit de sa deuxième saison la moins productive sur le plan statistique depuis qu’il a fait ses débuts dans la NFL en 2013.

Osweiler avait ensuite été échangé aux Browns de Cleveland, alors que les Texans avaient choisi de faire confiance à Deshaun Watson pour diriger leur attaque. Ce dernier avait été sélectionné en première ronde (12e au total) du repêchage de 2017. Avec Watson, Hopkins a connu trois saisons de plus de 1100 verges de gains.

En 2020 avec les Cardinals, le receveur de passes recevra les offrandes du jeune Kyler Murray. Le 16 mars dernier, la formation de l’Arizona avait obtenu Hopkins et un choix de quatrième ronde des Texans contre pour le porteur de ballon David Johnson et des choix de deuxième et de quatrième ronde.