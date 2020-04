WWE: Importante annonce de Ronda Rousey

N’ayant pris part à aucun gala de la World Wresling Entertainment (WWE) depuis un an, Ronda Rousey a indiqué qu’elle ne veut plus faire partie de l’organisation à temps plein.

C’est le manque de temps de qualité avec les membres de sa famille qui justifie la décision de l’ancienne championne de l’UFC.

«Quand j’étais à la maison, c’était comme si je n’y étais pas, a dit Rousey lors de son passage à la baladodiffusion «Wild Ride». Tout ce que je faisais c’était d’essayer de récupérer suffisamment pour être en mesure de passer à travers ma prochaine absence de la maison.»

«Ça ne valait juste plus la peine pour ma famille, a-t-elle également affirmé. Ce mode de vie a éliminé toutes nos dépenses, si bien qu’on n’avait plus besoin de cet argent.»

Partisans «ingrats»

Rousey a amorcé sa carrière dans la WWE au Royal Rumble de 2018 et a participé à son dernier événement le 7 avril 2019, soit lors du WrestleMania 35. Celle qui détient une médaille de bronze en judo des Jeux olympiques de Pékin a également révélé qu’elle n’appréciait pas l’attitude des partisans de la WWE.

«Je me suis mis à me demander pourquoi je fais cela si je ne suis même pas en mesure de consacrer temps et énergie à ma famille. Pourquoi je consacrerais tout mon temps et mon énergie pour une bande d’admirateurs ingrats qui ne m’apprécient même pas?», a exprimé Rousey.

«J’aime briller. J’aime les filles. J’aime me produire, mais en fin de compte, ces partisans... Ma famille m’aime et m’apprécie. Je veux leur donner toute mon énergie. C’est ce qui a motivé ma décision», a-t-elle aussi ajouté.

Rousey ne ferme cependant pas la porte à un retour dans l’univers de la WWE, mais plus à temps plein.