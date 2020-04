Un espoir des Blues remporte le trophée Hobey Baker

Scott Perunovich, espoir des Blues de St. Louis, a remporté vendredi soir le trophée Hobey Baker, remis au joueur par excellence cette saison dans les rangs de hockey universitaire américain (NCAA).

Le défenseur de l'Université du Minnesota à Duluth (UMD) a été préféré Jordan Kawaguchi, attaquant de l'Université du Dakota du Nord, et au gardien de l'Université du Maine Jeremy Swayman, choisi par les Bruins de Boston au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) en 2017.

• À LIRE AUSSI: Les Hurricanes mettent sous contrat... deux frères!

• À LIRE AUSSI: L'espoir des Canadiens Cole Caufield ignoré par la NCAA

Comme récipiendaire du plus prestigieux trophée dans le hockey universitaire américain, Perunovich succède à Cale Makar, devenu un pilier de la défense de l'Avalanche du Colorado dès cette saison, avant l'interruption des activités de la LNH en en mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Perunovich, 21 ans, a inscrit 40 points en 34 matchs au Minnesota, sa meilleure saison sur le plan offensif dans la NCAA.

Sélectionné au deuxième tour de l'encan amateur de 2018 par les Blues, la formation du Missouri voit en Perunovich un grand sens de la compétition, selon l'état-major.

« Scott connaîtra une autre grande saison universitaire; il deviendra plus gros, plus fort et devra ensuite amener tout cela au niveau supérieur pour accéder à la LNH », avait prédit un membre de la direction au site officiel de la LNH avant la campagne 2019-2020.