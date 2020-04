Le problème le plus simple et le plus grave des Canadiens

Malgré des statistiques générales décentes, les Canadiens de Montréal n’étaient plus dans le coup pour les séries au moment de l’interruption des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH) en raison de la pandémie de COVID-19, en mars dernier.

C’est le constat d’un expert des statistiques analytiques d’un expert du réseau Sportsnet. Et la raison de cette exclusion presque inéluctable en vue des éliminatoires est très simple, et peut-être assez grave quand on y pense.

« La plus grande raison (des insuccès du CH) est leur manque de talent au moment de tirer au filet », a résumé Andrew Berkshire dans une séance de questions-réponses avec des amateurs sur Twitter, vendredi.

« Les Canadiens de Montréal ont souffert de blessures à des joueurs importants, ont connu quelques difficultés en défensive et devant le filet, en plus de subir quelques défaites malheureuses dans des matchs qu’ils méritaient de gagner. »

« Mais, en regardant comment ils ont joué cette année, je ne peux pas ignorer le fait qu’ils ne répondent pas aux attentes en lançant au filet. » - Andrew Berkshire

Berkshire rapporte qu’au moment où la saison a été suspendue, les Canadiens venaient au deuxième rang de la LNH au chapitre des tirs de très près dans l’enclave, derrière les Hurricanes de la Caroline, et au troisième échelon du circuit pour les tirs dans l’enclave. Malgré tout, le club de l’entraîneur-chef Claude Julien venait au 13e rang de la ligue pour les buts marqués.

Brendan Gallagher et Tomas Tatar étaient les deux meilleurs francs-tireurs du Tricolore avec 22 buts – et le terme « franc-tireur » est peut-être un peu fort dans le cas de Gallagher, qui marque par persévérance plus que par talent dit « naturel ».

Max Domi est au troisième rang avec 17 buts en 71 matchs. À l'approche de l'interruption forcée des activités, Domi et Gallagher avaient marqué coup sur coup dans un gain de 4-3 en prolongation sur les Hurricanes de la Caroline. À voir dans la vidéo ci-dessus.