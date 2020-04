La vision des Rangers sur l’absence de capitaine dans leur équipe

Les Rangers de New York n’ont plus de capitaine depuis le départ du défenseur Ryan McDonagh par voie de transaction en 2018.

L’état-major de l’équipe a expliqué à ses partisans qu’il était de mise de bien évaluer les candidats potentiels pour remplacer celui qui porte maintenant les couleurs du Lightning de Tampa Bay, dans le cadre d’une séance de questions-réponses numérique.

John Davidson, président des Rangers, a révélé que la formation a décidé de prendre la saison 2019-2020 pour évaluer les candidats. Or, la pandémie de COVID-19 qui a interrompu virtuellement toute activité sportive dans le monde de mars à avril accélérera-t-elle le processus de sélection?

« Au fil du temps, j'ai appris qu'il ne faut pas choisir un capitaine juste pour le principe d'avoir un capitaine, a dit Davidson en guise de réponse, dans des propos relayés par le site officiel de la LNH samedi. C'est une chose qui doit se régler d'elle-même.

« À travers les différentes situations que tu vis, tu découvres la façon qu'ont certains joueurs d'être des leaders. Certains joueurs sont très discrets et sont des meneurs sur la patinoire. D'autres sont bruyants, et certains ne parlent pas très souvent, mais quand ils le font, les autres joueurs écoutent. »

Acquis des Sénateurs d’Ottawa notamment contre Derick Brassard dans une transaction vue par d’aucuns comme un vol de la part des Rangers, Mika Zibanejad, 26 ans, était en train de s’établir comme un choix plutôt sexy pour décerner le « C » à New York, jusqu’à ce que la propagation du nouveau coronavirus plombe la campagne de la Ligue nationale de hockey (LNH) – mais surtout la ville elle-même. La mégapole de l’Est américain et son État éponyme sont les plus touchés par la COVID-19 aux États-Unis, voire sur la planète.

Zibanejad totalisait 41 buts et 75 points 57 matchs au moment de l’interruption. L'attaquant suédois a été particulièrement époustouflant avec une soirée de cinq buts dans un gain de 6-5 en prolongation sur les Capitals de Washington, un peu plus d'une semaine avant l'arrêt inopiné. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Sinon, les vétérans Chris Kreider ou Marc Staal, avec les Blue Shirts depuis belle lurette, représenteraient des choix logiques.

« Parfois, tu ne veux pas donner trop de responsabilités à quelqu'un si tu n'es pas certain de la manière dont il va composer avec ça, car ça peut lui nuire, a commenté Davidson. C'est une question importante, mais il ne faut pas que ça nous pousse à prendre une mauvaise décision. Ce n'est pas une flèche envers personne, croyez-moi, mais nous allons régler la situation éventuellement. »

Quand la LNH a suspendu ses activités le 12 mars dernier, les Rangers (37-28-5, 79 pts) étaient un peu à la traîne dans la course aux séries de l’Association de l’Est, deux échelons derrière les Blue Jackets de Columbus et du dernier rang des équipes repêchées, mais étaient assurément un club spectaculaire offensivement.

Les 234 buts marqués des Rangers en 70 matchs les plaçaient au quatrième rang de l’Est à ce chapitre. Zibanejad, Artemi Panarin (32 buts) et Kreider (24 buts) n’étaient pas étrangers à cette production impressionnante.

Le club de l’État de New York était l’une des cinq formations sans capitaine, avec les Red Wings de Detroit, les Devils du New Jersay, les Sénateurs d’Ottawa et les Golden Knights de Vegas.