Dak Prescott n'a pas compris le message...

Le quart-arrière des Cowboys de Dallas Dak Prescott n’est pas un exemple à suivre.

Selon le site internet TMZ Sports, l’athlète de 26 ans a organisé des festivités d’anniversaire où une trentaine de convives se sont rassemblés, vendredi, au Texas.

Le porteur de ballon des Cowboys Ezekiel Elliott était d’ailleurs de la fête.

Prescott a donc fait fi des recommandations du gouverneur du Greg Abbott, qui a ordonné aux habitants de l’État du sud des États-Unis de limiter leur interaction sociale et interdit les rassemblements de plus de 10 personnes.

En date de samedi, il y avait plus de 520 000 individus infectés par la COVID-19 et plus de 20 000 personnes en sont décédées au pays de l’Oncle Sam.

Au Texas, il y plus de 12 000 cas de personnes affligées par le virus.