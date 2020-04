COVID-19 : Hayley Wickenheiser distribue de l’équipement médical

Moins d’une semaine après avoir appelé à la générosité des gens de la région de Toronto, l’ancienne gloire du hockey canadien Hayley Wickenheiser a distribué de l’équipement médical pour les employés qui luttent contre la pandémie de coronavirus.

Samedi, l’athlète de 41 ans et plus de 80 bénévoles se sont affairés à recevoir, organiser et distribuer des centaines de masques de protections, de gants, de blouses et d’autres fournitures médicales.

• À LIRE AUSSI: COVID-19: Hayley Wickenheiser demande de l’aide

• À LIRE AUSSI: Report des JO de Tokyo: «il était temps!»

Celle qui étudie la médecine avait lancé un cri du cœur à la communauté du grand Toronto, dimanche dernier, sur son compte Twitter.

«Après les appels désespérés de mes amis œuvrant sur les premières lignes à Toronto, j’ai décidé de lancer une demande, avait écrit Wickenheiser. Ces articles ne sont pas du tout pour mon usage. Je ne cherche pas d’argent.»

«Je n’ai pas grand-chose à offrir en échange, peut-être un chandail signé, un sourire et du bon karma», avait-elle ajouté.

La détentrice de quatre médailles d’or olympiques s’est associée à l’organisme ConquerCOVID19, qui rassemble des professionnels du milieu de la santé et des affaires. Ce regroupement œuvre afin d’obtenir des équipements pour protéger les médecins et les infirmières qui soignent les gens infectés par le coronavirus.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a fait acte de présence à l’événement de Wickenheiser. Ceux-ci ont d’ailleurs tenu une vidéoconférence avec l’acteur canadien Ryan Reynolds, qui a été publiée sur le compte Twitter de Ford.

«Cette équipe ConquerCOVID n'est rien de moins que miraculeuse, a affirmé la vedette de Hollywood lors de la conversation. Ces personnes nous ont permis d'éviter de tomber dans un précipice et je les remercie.»

Reynolds avait relayé l’initiative de Wickenheiser à ses 35 millions d’abonnés sur son compte Instagram.