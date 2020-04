Ronald Corey assume

L’ancien président des Canadiens Ronald Corey n’a pas trop voulu s’avancer, vendredi, sur la tentative de l’équipe d’obtenir l’attaquant Eric Lindros en 1992 lorsqu’il est devenu clair que les Nordiques n’avaient pas le choix de l’échanger.

Celui qui était directeur général des Canadiens à l’époque, Serge Savard, a récemment indiqué que le président Corey lui avait demandé de s’informer à l’endroit des Nordiques, à l’époque, mais que les discussions n’étaient pas allées bien loin. Après tout, Lindros était de loin l’espoir le plus prometteur du hockey.

Corey, lui, a nié avoir donné un ordre quelconque, en entrevue à «JiC».

«Je pense que quand il y a eu l'histoire Lindros, et l'idée qu'il ne voulait pas aller à Québec, je pense que tout le monde s'est intéressé à voir ce qui pourrait arriver, mais moi, je n'ai pas parlé à personne, a-t-il indiqué. Serge a négocié lui-même, je ne sais pas il a parlé à qui à ce moment-là, mais ce n'est pas allé plus loin que ça.»

Il en a profité pour réitérer qu’il se tenait loin de la prise de décisions hockey à l’époque où il était président de l’équipe.

«On parlait évidemment du hockey tous ensemble, mais toutes les décisions hockey relevaient entièrement et uniquement de Serge, il vous le dira lui-même», a-t-il assuré.

Questionné au sujet de l’échange de Patrick Roy, en 1995, M. Corey a ensuite paru mal à l’aise et s’il ne voulait pas trop révéler ses sentiments, il a pris la responsabilité de ce qui s’est ultimement produit.

«On connaît le reste de l'histoire, et tout ce qui a pu arriver, de mon côté j'en prends l'entière responsabilité quand il y a eu des changements, a-t-il indiqué. C'est arrivé. Quand vous avez une carrière comme ça dans le hockey, l'idéal c'est de passer 20 ans sans faire de changement. Mais malheureusement, ça ne peut pas arriver dans le sport. Ça a été un moment difficile et on connaît maintenant le reste de l'histoire. Et moi, j'en prends la responsabilité.»

Rappelant que Patrick Roy était «dominant» et qu’il a eu de très bonnes années à Montréal, Corey, qui a été président de l’équipe de 1982 à 1999, ne garde pas trop de regrets au sujet de sa carrière.

Par ailleurs, il se porte encore très bien à 81 ans et il est très heureux d’avoir l’occasion de revoir les matchs de la série de 1993 entre les Canadiens et les Nordiques à TVA Sports.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.