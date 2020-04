Mauvais «timing» pour Erik Karlsson

Annoncé à l’écart pour le reste de la saison après avoir subi une fracture du pouce à la mi-février, le défenseur des Sharks de San Jose Erik Karlsson a révélé jeudi qu’il aurait pu revenir au jeu plus tôt si les activités de la Ligue nationale de hockey n’avaient pas été paralysées en raison de la COVID-19.

«Si la saison s'était poursuivie, j'aurais probablement joué il y a quelques semaines, si nécessaire, a déclaré Karlsson à NBC Sports Bay Area. Je me porte très bien. Ça ne m'inquiétait pas trop au début et ça ne m'inquiète plus du tout.»

Le Suédois s’est blessé le 14 février, lors d’une victoire de 3 à 2 des siens sur les Jets de Winnipeg. Il avait récolté 40 points en 56 parties cette saison, sa deuxième dans l’uniforme des Sharks.

«Je crois qu'un moment comme celui-ci t'amène à réaliser qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus importantes dans la vie, même si le hockey représente un des éléments les plus importants de ma vie et une chose que j'adore», a rappelé Karlsson.

De son côté, le directeur général Doug Wilson a promis que les états de santé de Karlsson et de l’attaquant Tomas Hertl progressaient bien et qu’il s’attendait à les voir tous les deux en forme pour le début de la saison 2020-2021.

Derniers au classement de l’Association de l’Ouest et à 15 points des équipes repêchées, les Sharks ont très peu de chances de participer aux séries éliminatoires, même si l’action reprend dans le circuit Bettman.