Les événements sportifs québécois suspendus jusqu'en août

Québec demande l’annulation de tous les festivals et évènements publics sportifs et culturels jusqu’au 31 août afin de faire respecter les mesures de distanciation physique de deux mètres.

Cette directive émise vendredi après-midi concerne autant les événements intérieurs qu’extérieurs, et ce, pour toute la durée de la période estivale.

«C’est donc dans une perspective de protection de la santé publique qu'il est jugé préférable d'annuler les festivals et autres rassemblements culturels et sportifs, intérieurs et extérieurs, pour la période estivale », précise-t-on par voie de communiqué.

L’Impact, les Alouettes, la Coupe Rogers et le baseball de la Ligue Can-Am devront notamment annuler leurs activités. Le Canadien de Montréal ne pourrait pas non plus reprendre ses matchs au Centre Bell, si la Ligue nationale de hockey reprenait d’ici à la fin de l’été.