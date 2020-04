La rivalité Canadiens-Nordiques vue par... les arbitres!

Publié aujourd'hui à 18h20

Mis à jouraujourd'hui à 18h20

Plusieurs joueurs, entraîneurs et dirigeants de la série Canadiens-Nordiques de 1993 nous ont fait revivre une foule d’émotions cette semaine. C’était une rivalité unique qui n’a probablement jamais eu d’égal depuis.

On a beaucoup entendu parler les joueurs de leurs souvenirs, mais qu’en est-il des arbitres? J’ai discuté avec Bill McCreary, Don Koharski et Terry Gregson, trois officiels expérimentés qui étaient dans le feu de l’action en avril 1993 et qui ont des souvenirs impérissables de la bataille du Québec.

Quand je dis Canadiens-Nordiques en 1993, qu’est-ce qui vous vient à l’esprit?

«Chair de poule, même 27 ans plus tard, m’a confié Koharski de son domicile de San Antonio en Floride, au nord de Tampa. Dans mes plus de 40 ans de carrière dans la Ligue nationale, il n’y a rien qui se comparait à ça. C’était le bon vieux temps, la période rock-n-roll dans la ligue! Juste d’avoir une affectation un samedi soir en novembre ou en janvier entre les Canadiens et les Nordiques, c’était le summum alors imagine en séries.»

«Personnellement, j’ai toujours trouvé que la rivalité Montréal-Québec était plus émotive et intense que la bataille de l’Alberta. Tu étais dans l’œil de la tempête. Comme officiel, c’est ce que tu souhaitais», s’est rappelé Gregson, lorsque joint à sa demeure de Collingwood, en Ontario.

Quel était le plus grand défi d’officier ces matchs?

McCreary

«Premièrement, quand tu recevais une affectation sur des matchs Canadiens-Nordiques ou Oilers-Flames à cette époque, tu savais que tu avais été accepté par tes pairs. C’était tout un défi. peu importe l’officiel. La rivalité était énorme, les médias faisaient un travail incroyable pour l’amplifier et la mettre à l’avant-plan.»

Koharski

«Je me disais: «si je travaille fort, je vais peut-être faire un match Canadiens-Nordiques dans le temps des fêtes. C’est là que tu savais si tu étais sur la voie du succès comme arbitre. C’est comme ça qu’on pensait. En même temps, il y avait une pression énorme sur nos épaules. Des matchs comme ceux-là pouvaient détruire une confiance et détruire une carrière. On savait qu’il n’y avait qu’une poignée d’arbitres qui pouvaient les officier.»

McCreary

«À cette époque, c’était le système à trois officiels. Je me fiais énormément sur les conseils et l’appui de mes juges de lignes. Notre travail était d’assurer l’intégrité du match.»

Gregson

«L’une des choses que j’essayais de faire était de contrôler l’action devant le filet. Ron Hextall et Patrick Roy étaient deux joueurs clés et ciblés et je savais que si je ne les protégeaient pas, ça pouvait dégénérer. Alors c’était ma priorité.»

Comment était la communication avec les joueurs avec les émotions si vives?

McCreary

«Le défi, il est là. Tu savais en entrant dans le match qu’il y aurait beaucoup d’émotions. Si tu pouvais communiquer avec les joueurs et contrôler les émotions, tu avais de bonnes chances de contrôler le match. Moi, j’ai fait le troisième match. Avant le début de la rencontre, on m’avait informé de l’incident entre Mario Roberge et Ron Hextall pendant la période d’échauffement. Mais je n’étais pas trop préoccupé parce que Montréal devait gagner. Ils perdaient 2-0 dans la série, je savais qu’ils n’allaient pas causer de trouble.»

Gregson

«Je me souviens qu’il y avait eu beaucoup de punitions dans le match no 5. Rien de grave ou de majeur par contre. Éric Desjardins et Patrice Brisebois étaient calmes et posés. J’avais un bon rapport avec eux. Je passais mes messages par Desjardins et Brisebois. Je leur disais par exemple de dire à (Benoit) Brunet de faire attention dans les coins, de plus en plus les coudes étaient hauts. Je le voyais, je le surveillais et il approchait la ligne. Il y avait un côté psychologique à tout ça. Il fallait avoir des alliés sur la glace. Joe Sakic en était un excellent. C’était un compétiteur hors pair et un excellent allié.

«Avant de devenir arbitre à temps plein, j’enseignais à Ste-Catherines en Ontario. J’ai enseigné au deux sœurs de Brian Bellows. Quand il m’a vu sur la glace pour la première fois, il m’a appelé monsieur Gregson, je lui ai dit: «ça va durer combien de temps cette politesse (rires)?» Il était aussi un bon allié.»

Comment était la communication avec les entraîneurs?

Koharski

«Les deux étaient des hommes de grande classe. Je connaissais Pierre Pagé personnellement parce qu’il m’avait dirigé à l’Université Dalhousie. Il était plus détendu et philosophe derrière le banc. Jacques Demers, lui, pouvait exploser de passion.»

McCreary

«Jacques était un entraîneur émotif. J’ai toujours eu un excellent rapport avec lui. Il poussait toujours les limites, il essayait toujours de me tester, mais il était respectueux. Quand je lui disais que c'était assez, il arrêtait. Jean Pagé, lui, ne disait pas un mot. Il dirigeait son équipe et je ne l’entendais pas. Mais entendons-nous, quand tu es un officiel, tu n'as aucun ami.»

Gregson

«Jacques vivait intensément chaque moment du match, mais en même temps, tu avais l’impression d’avoir une relation personnelle avec lui. Quand tu le croisais dans un hôtel, il ne te donnait pas son opinion, il te demandait ton raisonnement, ce qui donnait place à une bonne discussion.»

Que vous souvenez-vous des joueurs?

Gregson

«Souvent, les gardiens vont parler avec l’officiel sur la glace pendant un arrêt de jeu, demander si un tir a été dévié, faire un commentaire pour se changer les idées, etc. Pas Patrick, pas en séries éliminatoires. Il n’était pas très vocal avec les arbitres. C’est comme s’il nous disait de faire notre travail et qu'il allait faire le sien! Il était concentré au plus haut point. Il n’avait qu’’une seule chose en tête et c’était de gagner.»

McCreary

«Adam Foote représentait un défi. Ce n’était jamais personnel, mais il te forçait à être à ton meilleur. Guy Carbonneau aussi. Ces deux gars-là te forçaient à être imputable.»

Koharski

«Il faut comprendre qu’à cette époque, ça prenait beaucoup pour appeler deux punitions de suite contre une équipe en séries éliminatoires. Adam Foote le savait et il en profitait.»

Qu’est-ce qui vous vient en tête quand vous entendez Forum ou Colisée?

Gregson

«Les hot-dogs au Colisée étaient les meilleurs dans la LNH. Ils grillaient légèrement le pain et nous en apportaient après le match. J’adorais aller à Québec. Je débarquais de l’avion, je sautais dans un taxi sans dire un mot et le chauffeur me disait: «tu es ici pour le match!». Tout le monde vibrait au rythme de cette équipe. C’était spécial. J’espère qu’ils auront une autre équipe un jour. La chose je j’ai le plus aimée, c’était les matchs du samedi soir au Forum. Tout le monde était bien habillé. C’était presque comme aller à l’opéra. Les bancs rouges étaient si beaux et reluisants, il y avait une ambiance incroyable.»

Koharski

«C’est drôle, moi je pense que le Forum avait les meilleurs chiens-chauds au monde, mais le Colisée avait le meilleur popcorn. Le Colisée était un endroit un peu plus hostile, mais la passion et l’amour pour le hockey des partisans étaient les mêmes. Je vais encore occasionnellement à Montréal. J’ai pris pas mal de poids, j’ai beaucoup changé par rapport à l’époque où j'arbitrais et on me reconnaît encore!»

McCreary

«Je me souviens de mon premier match au Colisée à ma première année. J’étais avec deux juges de ligne qui étaient des vétérans. Ils m’avaient dit que les hot-dogs étaient fantastiques alors entre la première et la deuxième, je devais aller en chercher pour eux. Alors le moment venu, j’ai retiré mes patins et mon chandail et je suis allé chercher les hot-dogs. À mon retour dans le vestiaire, le superviseur du match m’attendait. Il m’a engueulé comme du poisson pourri, me disant que c’était un manque de professionnalisme. Il a fallu attendre à la fin du match pour qu’on me dise que c’était un coup monté. Mais c’est vrai que les chiens chauds du Colisée étaient les meilleurs!»

Lorsque questionnés sur la rivalité Canadiens-Nordiques, les trois arbitres se sont eux-mêmes rappelés de leurs souvenirs de Michel Bergeron.

McCreary

«Michel était dur sur les arbitres, mais respectueux. Il aimait monter sur le bord de la bande et donner une spectacle. Il était très émotif et un excellent coach. Il était agréable à voir aller. J’ai beaucoup ri avec lui. Il avait le sens du spectacle et c’était bon pour le hockey. Je pense que ça manque au hockey.»

Koharski

«Ah le petit tigre! Le diriger était tout un défi. C’est drôle, j’ai adoré arbitrer les matchs de Michel Bergeron, Bob Hartley et Mike Keenan pour une raison ou une autre. Nous avons eu de bonnes prises de bec, à cette époque, nous aussi on répliquait, mais ce sont de bons moments.»

Gregson

«Bergeron était l’un des entraîneurs les plus difficiles à contrôler. Il était si émotif. J’adorais sa passion, mais quand j’allais au banc lui parler et qu’il faisait des grands gestes avec ses bras, ce n’était plus une discussion entre nous, ça devenait une discussion avec tout l’amphithéâtre. C’est là que je mettais fin au spectacle ou que je quittais.»