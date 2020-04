Jesse Bélanger n’avait que 23 ans et une poignée de matchs sous la ceinture dans la LNH lorsqu’il a été lancé dans la mêlée par Jacques Demers, au printemps 1993, lors de la série de premier tour contre les Nordiques.

L’attaquant originaire de la Beauce n’était pas de la formation lors des deux premiers matchs de la série, que les Canadiens avaient perdus à Québec. Il a donc joué son premier match dans un contexte compliqué, devant les partisans du Tricolore au Forum.

• À lire aussi: Canadiens-Nordiques: un joueur «représentait tout un défi»

«La pression, je l'ai sentie, mais t'es embarqué dans ça (...) on joue le sport qu'on aime et une fois que t'as joué ton premier "shift", la pression s'en va et tu joues ton match», a-t-il expliqué, en entrevue à «Dave Morissette en direct».

Heureusement, il était aussi bien guidé par son entraîneur.

«Jacques était un très bon motivateur et il savait comment nous parler, a-t-il rappelé. Il m’a spécifié le rôle que j'avais à faire, c'est ce qu'il demandait de moi et c'est ce que j'ai fait.»

Bélanger a admis qu’il n’avait jamais revu les matchs de ces séries jusqu’à ce que TVA Sports se mette à les rediffuser.

«C'est la première fois que je revois ces matchs-là, c'est vraiment super, c'est quand même plaisant à voir, mais ça fait drôle parce que je me regardais jouer et je me critiquais, mais c'est correct», a-t-il souligné en souriant.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.