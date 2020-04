Carter Hart, l'exception qui confirme la règle

La Ligue nationale de hockey (LNH) est devenue un circuit où les jeunes joueurs prennent davantage de place.

On peut observer ce phénomène chez les attaquants et les défenseurs, mais il semble toutefois que les gardiens ont encore besoin de patienter avant d’obtenir une réelle chance dans le circuit Bettman. Une exception: Carter Hart.

L’homme masqué des Flyers de Philadelphie a donc disputé 31 rencontres à sa première saison chez les professionnels en 2018-2019, alors qu’il avait seulement 20 ans.

Le natif de l’Alberta a ainsi appris à être un professionnel dans la meilleure ligue de hockey au monde. Cette année, Hart a d’ailleurs modifié sa façon de faire les choses pour s’ajuster au rythme effréné de la LNH.

«J’ai appris que je devais prendre des journées pour reposer la machine, a dit Hart lors d’une vidéoconférence organisée par les Flyers jeudi. [...] L’an passé, j’ai découvert ce qu'était un calendrier serré. Nous jouons pratiquement tous les deux soirs. J’ai toujours essayé de prendre soin de mon corps.

«Cette année, j’ai appris à jouer une saison complète. Je pense qu’il est vraiment important de rester au top de sa condition physique, en demeurant en bonne santé et en forme. Je dois faire toutes les petites choses qui me permettent de bien faire un soir donné. Cela me permet de diminuer les chances de blessures.»

Les nouveaux acquis de Hart ont porté fruit, lui qui a fait descendre sa moyenne de buts alloués de 0,41 entre sa première campagne (2,83) et sa seconde (2,42).

«C’est le rêve de tous les enfants»

En 2019-2020, le gardien allait connaître son baptême des séries éliminatoires, alors que les Flyers étaient en excellente position au classement avant l’arrêt des activités dans la LNH en raison de la pandémie de coronavirus.

«J’étais très excité de jouer un match en séries cette année. C’est le rêve de tous les enfants de jouer pour la coupe Stanley, a affirmé l’athlète de 21 ans. Espérons que nous pourrons avoir cette chance plus tard, selon les circonstances.»

Hart se positionne d’ailleurs dans le groupe des joueurs qui aimeraient avoir une sorte de camp d’entraînement avant de rejouer des matchs.

«Si nous devons revenir, nous aurions probablement besoin d’une semaine ou deux pour nous regrouper et retrouver notre synchronisme, a-t-il indiqué. [...] Lorsque tu as une pause prolongée comme celle-ci, l’incertitude s’installe et il y a également un risque de blessure. Quand et si nous revenons, nous aurons besoin du temps approprié pour retrouver une forme physique nous permettant de jouer.»