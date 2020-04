Un ancien gros nom aurait trempé dans une sale histoire

Le nom de l’ancien demi offensif de la NFL Chris Johnson est évoqué dans un dossier de complot pour meurtre, d’après des documents de la cour, et il reste à savoir s’il sera officiellement accusé pour ce délit.

D’après le site TMZ Sports, l’homme de 34 ans suscite l’intérêt des autorités policières, car il aurait payé un membre d’un gang de Floride - Dominic Bolden - pour assassiner deux individus. En fait, ceux-ci ont tué l’un des amis de Johnson et atteint par balles l’ex-joueur des Titans du Tennessee lors d’une fusillade survenue à Orlando en mars 2015 et, semble-t-il, le footballeur a voulu se venger, lui qui a été touché à l’épaule par ses assaillants.

Les procureurs croient que les événements de 2015 constituent en fait une tentative de meurtre visant Johnson, qui a peu collaboré avec les enquêteurs. Toujours selon les documents juridiques, Bolden a éventuellement abattu les deux auteurs de la fusillade de 2015 lors d’incidents distincts l’année suivante. Afin de le récompenser, Johnson l’aurait aidé au sein d’une organisation de trafic de stupéfiants et lui a fourni des ressources financières et humaines à cet effet.

«Il n’y a aucune crédibilité quant à ces allégations», a commenté un porte-parole de Johnson à TMZ.

De 2008 à 2013, celui-ci a récolté au moins 1000 verges au sol avec les Titans, courant 2006 verges à sa deuxième campagne dans la NFL en 2009. Ayant aussi évolué avec les Jets de New York et les Cardinals de l’Arizona, il n’a plus joué dans la ligue après 2017.