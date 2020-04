Pas tout de suite pour Jacques Doucet

L’intronisation du Québécois Jacques Doucet au Temple de la renommée du baseball canadien devra attendre, puisque l’organisation a reporté la cérémonie prévue le 20 juin en raison de la pandémie de coronavirus, a-t-elle annoncé jeudi.

Le descripteur des matchs à la chaîne TVA Sports devait alors être immortalisé en compagnie des anciens joueurs John Olerud, Justin Morneau et Duane Ward à St. Mary’s, en Ontario.

«Bien que les impacts de la COVID-19 sur les événements et les opérations du Temple sont décevants, la santé et le bien-être des Canadiens sont plus importants. Nous avons hâte d’accueillir les Canadiens chez nous et lors de nos événements lorsqu’il sera sécuritaire de le faire et que nous pourrons de nouveau célébrer la grande histoire du baseball au Canada et les intronisations prévues pour 2020», a déclaré le président du conseil d’administration du Panthéon, Adam Stephens, dans un communiqué.

M. Doucet, qui a récemment soufflé ses 80 bougies, a notamment été la voix des Expos de Montréal pendant 33 ans, ayant décrit plus de 5500 rencontres des ligues majeures en carrière.