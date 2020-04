Malgré le nombre incalculable d’heures que les dépisteurs investissent dans l’évaluation des joueurs au cours d’une année, on se plaît souvent à dire que le repêchage est une science inexacte. Avec l’arrêt des activités dans tous les circuits mineurs, ce sera encore plus vrai.

Évidemment, le risque de se tromper demeurera nul pour les formations qui seront les premières à obtenir le droit de parole. Celles qui réclameront Alexis Lafrenière, Quinton Byfield et Tim Stützle mettront la main sur un espoir à l’avenir plus que certain.

Qu’en est-il pour la suite? Et pour le Canadien qui, présentement, obtiendrait le huitième choix de la première ronde?

«Dans ce top 10, il y a assurément des joueurs capables d’occuper un poste sur les deux premiers trios ou sur les deux premières paires de défenseurs. Peut-être même un gardien numéro 1», a indiqué Trevor Timmins, joint dans le cadre d’une téléconférence, jeudi.

«Mais les partisans devront être patients. Souvent, ils souhaitent que ces joueurs fassent le saut immédiatement avec l’équipe. Ça peut arriver, mais habituellement, il faut de trois à cinq ans à ces jeunes pour s’établir», a poursuivi le directeur général adjoint, responsable du recrutement amateur de l’équipe.

Évaluations sommaires

Timmins et son équipe de recruteurs ont beau avoir amplement de temps à tuer pour regarder des matchs sur leur écran d’ordinateur et faire des entrevues avec certains joueurs, il y a un outil indispensable sur lequel ils pourraient ne pas être en mesure de se baser lorsque viendra le temps de tenir la séance de sélection.

Chaque année, la Ligue nationale de hockey (LNH) tient une journée d’évaluation avec une panoplie d’espoirs. C’est l’occasion pour chacune des 31 équipes de constater la forme physique des joueurs, de les rencontrer et de s’assurer qu’ils n’éprouvent pas de problèmes de santé.

«On se croise les doigts. La LNH a indiqué qu’elle tenterait de réunir le plus d’informations possible. On verra ce qui va se passer. Avec moins d’infos, on n’aura pas les dossiers médicaux complets ni le potentiel de croissance des joueurs. Les risques seront plus grands», a énuméré Timmins.

La réalité est la même pour la grande majorité des équipes. Toutefois, le Canadien a pris l’habitude de tenir ses propres journées d’évaluation en sol européen. C’est dans une séance du genre qu’il est tombé en amour avec Alexander Romanov. Ce qui avait incité le Tricolore à le sélectionner au deuxième tour, même si le nom du défenseur se trouvait beaucoup plus loin sur la liste des autres formations.

«Ça nous enlève un avantage sur les autres équipes. Rencontrer les joueurs dans ce cadre nous permet d’en savoir plus sur leur personnalité et sur leur interaction avec les autres. On voit leur esprit de compétition et comment ils s’en tirent avec les tests physiques, a expliqué Timmins. Cette fois, on devra se fier à nos recruteurs basés dans ces secteurs et sur les entrevues qu’ils ont effectuées avec ces joueurs.»