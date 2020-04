Les joueurs veulent plus de temps

Les joueurs de la Ligue nationale de hockey ont décidé de reporter la date de leur dernière paye, qui devait être le 15 avril, a appris TVA Sports.

Ils veulent plus de temps pour déterminer quel pourcentage de leur salaire (le fameux «escrow») sera remis aux propriétaires, rapporte le journaliste Renaud Lavoie jeudi. La décision finale devrait être prise d’ici deux semaines.

Les joueurs ont deux choix devant eux : accepter leur dernier chèque ou redonner la somme totale aux propriétaires.

S’ils acceptent ce versement, ils doivent s’attendre à ce qu’une plus grande proportion de leur salaire soit versée en fiducie («escrow») l’an prochain, car le circuit Bettman subira des pertes très importantes s’il n’y a aucune reprise des activités en raison de la pandémie de coronavirus.

Dans tout ça, il y a la question du plafond salarial. Plus il est élevé, plus les joueurs doivent remettre de l’argent aux propriétaires. Et si, pour contrer cet effet, on décidait de l’abaisser considérablement, des contrats risquent d’être rachetés.

«C’est un gros casse-tête», avait indiqué Renaud Lavoie à l’émission JiC, mardi. Voyez ce segment dans la vidéo ci-dessus.