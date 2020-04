Le mystère Romanov expliqué par Timmins

Trevor Timmins a sa petite idée pourquoi Alexander Romanov a peu joué récemment.

Selon le responsable du recrutement des Canadiens de Montréal, le défenseur russe a vu son temps de glace être réduit considérablement puisqu’il a déjà annoncé qu’il poursuivra sa carrière en Amérique du Nord la saison prochaine.

«Comme il fera le saut au Canada, le CSKA Moscou ne l’a pas utilisé autant qu’avant. C'est mon opinion», a affirmé Timmins en conférence téléphonique jeudi.

«Je ne sais pas si je suis espionné par les Russes, alors je dois être prudent dans mes commentaires!», a-t-il ajouté à la blague.

Après avoir obtenu sept points en 43 matchs au cours de la campagne 2019-2020, Romanov a été beaucoup moins utilisé en séries éliminatoires.

Après avoir joué seulement 3 minutes et 16 secondes puis 3:07 dans les matchs numéros deux et trois de la confrontation face au Torpedo de Niznhy Novgorod, l’espoir du CH a été sollicité seulement six fois dans la quatrième et dernière rencontre.

Une personnalité à la Gallagher

Romanov déborde cependant de talent aux yeux de Timmins.

«Nous avons constaté l’ampleur de ses habilités au Championnat mondial junior et à nos tests d’équipe», a-t-il affirmé.

Timmins aime également sa personnalité, qui lui rappelle celle d’un certain Brendan Gallagher.

«C’est un gars énergique. Il sourit tout le temps et il encourage toujours ses coéquipiers. Sa personnalité me fait penser à celle de Gallagher.»