Le joueur des Oilers dans le coma reste dans un état précaire

Les Oilers d’Edmonton ont indiqué jeudi avant-midi que l’attaquant Colby Cave demeure dans un coma artificiel après avoir été opéré d’urgence pour retirer un kyste colloïde au cerveau deux jours auparavant à Toronto.

«Colby est encore dans un coma. Cela donne le temps à son cerveau de guérir et de se reposer de tout ce qu’il a traversé, a déclaré la famille de l’homme de 25 ans dans un communiqué diffusé sur le site du club albertain. Nous aimerions remercier l’organisation des Oilers, toute la communauté du hockey, nos amis et notre famille ainsi que tous ceux ayant montré leur amour et leur soutien.»

«On veut également dire un gros merci à l’équipe de soins de Colby, les infirmières et les neurochirurgiens de l’Hôpital Sunnybrook. Nous apprécions tout ce que vous faites pour Colby.»

Ancien des Bruins de Boston, Cave a inscrit un but en 11 matchs à Edmonton en 2019-2020. L’attaquant a aussi récolté 23 points en 44 rencontres avec les Condors de Bakersfield, club-école des Oilers dans la Ligue américaine de hockey, cette saison.