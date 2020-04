Beaucoup de pression pour la première DG de l'histoire

Marc Bergevin, Ken Holland, Jim Rutherford, Stan Bowman, Julien BriseBois. D’hier à aujourd’hui, la profession de directeur général a toujours appartenu à des hommes dans la LNH. En Suisse, cette barrière est enfin brisée avec la nomination d’une première femme à ce poste.

Florence Schelling, qui a représenté la Suisse aux Jeux olympiques de Turin, Vancouver, Sotchi et Pyeongchang, a hérité du titre de directrice générale du CP Berne. Il s’agit d’une première pour le hockey en Suisse, mais aussi en Europe et Amérique du Nord.

«C’est clairement une grande fierté, a dit Schelling en français dans une généreuse entrevue accordée jeudi au Journal de Montréal, au lendemain de sa nomination. J’en suis très heureuse et j’en suis fière. Mais il s’agira d’un travail. Dès que je commencerai, je me concentrerai à 200 % au CP Berne. Je travaillerai très, très fort. Je veux ramener le CP Berne au sommet, c’est la chose la plus importante pour moi. C’est mon travail qui comptera. Si je fais un bon travail, j’en serai très heureuse. Si je fais un mauvais travail, ce ne sera pas acceptable. Je dois prouver que je mérite ce poste.»

Réalité connue

À la retraite du hockey depuis les JO de Pyeongchang en 2019 et âgée de seulement 31 ans, Schelling a rapidement gravi les échelons. Avant son embauche avec l’équipe de Berne, elle occupait un poste d’entraîneur en chef avec l’équipe féminine suisse des moins de 18 ans.

«J’ai été vraiment surprise. Je ne m’y attendais pas, je ne croyais pas recevoir un appel pour me proposer une telle position, a-t-elle expliqué. Mais dès le premier appel, j’ai eu un bon pressentiment. Il y a eu d’autres discussions et elles ont toujours été positives. J’ai ressenti une grande confiance envers moi. Ce poste, je le voulais.»

Les postes d’importance sont très rares pour les femmes dans le milieu conservateur du hockey. Dans la LNH, il y a Hayley Wickenheiser qui occupe le poste de DG adjointe au développement des joueurs avec les Maple Leafs de Toronto. Il y a aussi Cammi Granato qui a été embauchée comme recruteuse professionnelle pour la future équipe de Seattle. Après, c’est le néant.

Cette vie dans un monde d’hommes ne fait pas peur à Florence Schelling.

«Pour moi, c’est une chose normale de me retrouver dans un monde d’hommes, a-t-elle répondu. C’est ma réalité depuis que je suis toute petite. Quand j’ai commencé à jouer au hockey à l’âge de 4 ans, je jouais avec des garçons. J’ai joué avec des gars jusqu’à la Ligue nationale B, le circuit juste en dessous de la première ligue, celle de Berne notamment.»

Maîtrise en économie

Le choix de Schelling ne provient absolument pas du champ gauche. Elle détenait un curriculum vitae des plus intéressants pour une équipe qui recherchait une personne jeune et innovatrice pour ce poste, comme le disait le président Marc Lüthi.

Sur le plan hockey, il y a les quatre participations aux Olympiques et une médaille de bronze en plus du titre de joueuse par excellence à Sotchi. Sur le plan académique, il y a une maîtrise en économie à l’Université Northeastern, à Boston.

«Je crois que mes expériences comme joueuse, mais aussi mes études, m’aideront à devenir une bonne DG. J’aime la combinaison des deux aspects de ma vie. J’ai aussi vécu en Suisse, aux États-Unis, au Canada et en Suède. Je connais les réalités des joueurs de différents pays.»

À court terme, Schelling aura comme mission de dénicher un nouvel entraîneur en chef en plus d’engager deux joueurs étrangers. Elle voudra aussi faire oublier la décevante neuvième position de cette année, ce qui a signifié l’exclusion des séries du CP Berne avant l’annulation de la saison.

Les Ours de Berne ont remporté le championnat suisse en 2016, 2017 et 2019.

«Il y aura de la pression et ça me convient. Le CP Berne n’a pas connu une saison à la hauteur des attentes cette année. Berne a toujours eu une bonne philosophie pour construire de bonnes équipes. Je voudrai faire la même chose. Je regarderai nos stratégies pour améliorer l’équipe rapidement. Je ne veux pas qu’on revive le scénario de la dernière saison.»

♦ Si le nom de Florence Schelling vous sonnait déjà une cloche, sachez que c’est l’ex-copine de Yannick Weber, l’ancien défenseur du Canadien. Elle avait aussi déjà participé à un camp des Stars de Montréal en 2012. Montréal est d’ailleurs l’une de ses villes préférées.