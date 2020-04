Devinez qui sont ces joueurs des Nordiques

En marge de la télédiffusion des matchs de la série de premier tour de 1993 entre les Canadiens et les Nordiques, jusqu’à samedi sur les ondes de TVA Sports, on vous propose de jouer aux devinettes.

Saurez-vous reconnaître ces joueurs des Nordiques qui ont tous porté les couleurs du club de Québec lors des éliminatoires de 1993? Voyez les réponses en bas de texte.

A) Il a été le meilleur franc-tireur des Nordiques pendant la série contre le Canadien, en 1993, avec quatre buts. Surprenant? Plus ou moins, puisque ce joueur avait aussi inscrit 30 buts durant la saison régulière. L’attaquant avait ainsi terminé quatrième à ce chapitre chez les «Nords», derrière Joe Sakic (48), Mats Sundin (47) et Owen Nolan (36).

B) Un nom à consonance italienne. Cet attaquant ontarien a pris part à quatre parties éliminatoires avec les Nordiques en 1993. C’est d’ailleurs de cette façon qu’il a conclu sa longue carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Ayant surtout joué avec les Blues de St. Louis, il a notamment évolué avec son petit frère Paul, un excellent défenseur.

C) Ce défenseur avait été acquis par les Nordiques dans la célèbre transaction envoyant Eric Lindros aux Flyers de Philadelphie. Et on ne parle pas ici du Québécois Steve Duchesne, mais plutôt d’un joueur natif de Peterborough, en Ontario. Il portait le numéro 2 avec le Fleurdelisé. Après son départ de Québec, il a défendu les couleurs des Sénateurs d’Ottawa avant d’être rapatrié par les Flyers.

D) Même prénom que le joueur se cachant derrière la devinette A. Dans son cas, on parle d’une étrange récolte de 13 buts et une seule mention d’aide durant la saison 1992-1993. Il a participé spodariquement à trois parties éliminatoires contre le Canadien. Cet attaquant de soutien portait le numéro 22 avec les Nordiques. Il avait été choisi au premier tour (sixième au total) par les Maple Leafs de Toronto lors du repêchage de 1988.

E) Né à Montréal, ce joueur a participé aux six rencontres éliminatoires face au Canadien en 1993. Il a longtemps joué avec les Nordiques avant de porter les couleurs, dans l’ordre, des Panthers de la Floride et des Islanders de New York. Ce produit des Rangers de Kitchener, dans la Ligue junior de l’Ontario, a totalisé exactement 100 buts dans la LNH en saison régulière.

F) Ce défenseur a entamé sa carrière dans la LNH avec les Nordiques, évoluant ensuite avec les Mighty Ducks d’Anaheim, les Hurricanes de la Caroline et les Rangers de New York. En 1995-1996, avec les «vilains canards», il a totalisé 270 minutes au banc des pénalités, terminant néanmoins au deuxième rang de son équipe derrière Todd Ewen (285).

G) Un attaquant québécois. Il avait récolté six points en autant de matchs dans cette fameuse série de premier tour contre le Canadien en 1993. Il a vécu le déménagement des Nordiques, mais a disputé seulement trois rencontres avec l’Avalanche du Colorado. La formation de Denver avait bêtement décidé de l’échanger aux Flames de Calgary, le 1er novembre 1995, en retour d’un choix de septième tour.

Réponses: A – Scott Young ; B – Gino Cavallini; C – Kerry Huffman ; D – Scott Pearson ; E – Mike Hough; F – Dave Karpa; G - Claude Lapointe.

La chaîne TVA Sports présentera ce soir dès 19h la quatrième partie de cette série. Les cinquième et sixième rencontres seront diffusées vendredi et samedi.