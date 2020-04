Auston Matthews trouverait ça bizarre

La vedette des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews trouverait cela décevant de devoir finir la campagne 2019-2020 dans des arénas vides.

Avec l’arrêt des activités de la Ligue nationale de hockey (LNH) en raison de la COVID-19, une multitude de scénarios de reprise ont été évoqués, dont un qui impliquerait la présentation des parties de la saison régulière et des séries éliminatoires sans partisans.

«Ce serait bizarre, a dit Matthews lors d’un entretien avec le site internet de la LNH. Je pense que les partisans représentent une grande facette du jeu, non seulement à l’intérieur de l’aréna, mais à l’extérieur. Quand tu es dans les séries éliminatoires, l’atmosphère au Maple Leaf Square passe à un autre niveau.»

Le joueur de centre des Leafs a également eu une pensée pour les jeunes joueurs de hockey qui s’apprêtent à être repêchés par l’une des 31 formations du circuit Bettman.

Rappelons que l’encan 2020 de la LNH a été reporté à une date et un lieu qui sont toujours inconnus. Le repêchage devait initialement se tenir les 26 et 27 juin prochain au Centre Bell, domicile du Canadien de Montréal.

«C’est une expérience dont tu rêvais quand tu étais enfant. Si cela [un repêchage en personne] n’arrive pas, ce sera difficile», a affirmé le premier choix de l’encan 2016.

«Je ne lui ferais pas ça!»

En attendant que les activités de la LNH reprennent, Matthews est retourné dans son patelin en Arizona et il a emmené avec lui le gardien Frederik Andersen. Reconnu pour son tir dévastateur, l’Américain de 22 ans assure toutefois ne pas s’exercer sur son coéquipier.

«Je ne lui ferais pas ça!», a-t-il lancé.

Outre ses séances de tirs, Matthews assure garder la force avec des poids et en pratiquant le patin à roues alignées.

En 2019-2020, le numéro 34 connaissait la meilleure campagne de sa jeune carrière, lui qui a amassé 47 buts et 33 mentions d’aide pour 80 points en 70 rencontres. Il était d’ailleurs dans la course au trophée Maurice-Richard, remis au meilleur buteur de la LNH. Le représentant de la formation de la Ville Reine avait touché la cible une fois de moins qu’Alexander Ovechkin et David Pastrnak.

Matthews est d’ailleurs très honoré de se retrouver dans la même catégorie que le «Tsar».

«C’est bien et aussi intimidant d’être dans la même conversation que lui... c’est un joueur générationnel», a-t-il exprimé.