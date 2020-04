Patrick Roy: de bouc émissaire à héros

Publié aujourd'hui à 07h00

Mis à jouraujourd'hui à 07h00

Patrick Roy a eu beaucoup de surnoms tout au long de sa carrière. On se souvient entre autres de «Saint-Patrick» et de «Casseau», mais la biographie écrite pas son père, intitulée «Le Guerrier» décrit probablement le mieux celui qui aura marqué l’histoire, non seulement des Canadiens de Montréal, mais aussi de la Ligue nationale de hockey.

En cette période de confinement, Roy fait comme la plupart des autres Québécois; il reste chez lui et essaie le plus possible de profiter de cette pause forcée.

«Je me suis fait un horaire, m’a dit Roy lorsque joint à sa résidence de Lac Beauport. Je m’entraîne une heure la matin dans mon gym, au sous-sol. Ensuite, je travaille sur mes dossiers avec les Remparts. L’après-midi, je vais courir dehors. Même si c’est une période difficile, ça nous permet de prendre soin de nous.»

Cette semaine, TVA Sports présente les six matchs de la série Canadiens-Nordiques de 1993. C’est tout un moment pour les amateurs de sports de pouvoir revivre cette rivalité unique ou de la regarder pour la première fois. Et qu’en est-il de ceux qui y ont pris part?

Est-ce que tu as déjà réécouté les matchs de 1993?

«Non, m’a répondu le quadruple champion de la coupe Stanley. Pour vrai, lundi soir, c’était la première fois que je réécoutais un de mes matchs. Je m’étais tout le temps dit qu’à ma retraite, j’allais savourer les bons moments de ma carrière, mais je n’ai jamais pris le temps parce que j’ai été pas mal occupé dans le coaching et tous mes projets, mais par la force des choses, j’ai du temps en masse maintenant!»

Qu’as-tu pensé du match?

«Je dois avouer qu’en les regardant jouer, ils patinaient. Les Sundin, Sakic, Kamensky, Nolan et compagnie. Même sur le plan stratégique, les défenseurs rentraient dans l’enclave, ce qu’on ne voyait pas beaucoup dans ce temps-là. Les ailiers s’endormaient!»

C’était comment de te revoir en action?

«Je me rappelle qu'on avait été à Bromont avant début de la série. Jacques (Demers) nous avait bien préparés. Avec le genre de saison que j’avais eu, avec des hauts, mais surtout des bas, c’était le moment de me racheter et d’essayer de faire la différence. En regardant le premier match, je dois avouer que j’étais sur la job jusqu’à ce que Sakic marque pour créer l’égalité. J’ai pas regardé la fin du match.»

Pourquoi?

«Parce que je me souviens que Scott Young a marqué en prolongation, alors pourquoi revivre ça!?» Même 27 ans plus tard, le compétiteur en Roy n’accepte pas de perdre. De là son surnom de guerrier. On y reviendra.

Le premier match avait été serré, pas le deuxième. Les Nordiques avaient dominé les Canadiens pour prendre les devants 2-0 dans la série.

Est-ce que la déclaration de Dan Bouchard, disant que les Nordiques avaient trouvé ta faiblesse, a piqué ton orgueil?

«Plus ou moins, parce que je ne comprenais pas. Le gars est à terre, pourquoi fesser dessus? Quand je regardais mon jeu par rapport à Ron (Hextall), je trouvais que c’est lui qui se lançait partout, pas moi. Pour être honnête, je n'avais pas besoin de motivation extérieure, j’étais le bouc émissaire, tout le monde m’en voulait. Je savais que je n’allais pas avoir un bel été si je ne trouvais pas une façon de gagner. J’en avais plein les bras, sans avoir besoin de «dealer» avec ce qui s’en venait.»

Te souviens-tu de la pression que tu ressentais, de retour à Montréal?

«C’est drôle, je sais pas si je refusais de vivre la pression, mais je me gardais à l’écart de tout ce qui se disait. Je me rappelle que Jacques m’avait rencontré dans son bureau après le deuxième match. Il m’a dit: «je vais vivre et je vais mourir avec toi». Pourtant, André Racicot avait connu une bonne année. J’ai apprécié ce que Jacques a fait, ç'a m’a touché et ç'a été un peu le «wake-up call» dont j’avais besoin. Je me suis dit: «aweye, let’s go, embraye»! Jacques m’a redonné confiance. En même temps, dans le troisième match, j'avais hâte qu’on marque. Hextall jouait vraiment bien. Je ne voulais pas coûter le match à l’équipe.»

Avec la série égale 2-2, c’est toi qui a fait une déclaration. T’en souviens-tu?

«Oui, j’avais dit que Hextall jouait bien, mais qu'il ne gagnait pas.»

C’était un geste calculé?

«Pas nécessairement, mais il y avait eu la prise de bec avec Mario Roberge pendant la période d’échauffement du match no 3. Surtout, on se souvenait de 1989, quand Ron avait attaqué Chris Chelios. On s’est dit, si on peut lui faire perdre les pédales, ça pourrait nous aider. Il ne faut pas oublier que les Nordiques marquaient des buts à profusion. Leur faiblesse, c’était en arrière, la défense. Il fallait trouver une façon de marquer.»

C’est une chose de faire cette déclaration, mais c’en est une autre de livrer la marchandise. Comment as-tu abordé le cinquième match?

«Je savais que si je devais gagner un match, c’était celui-là. Comme gardien, s'il y a un match où je devais faire les gros arrêts, sortir fort, c’était dans le cinquième match. Je ne dis pas qu’on gagnait automatiquement, mais on mettait les chances de notre côté, on prenait le momentum et l’adversaire serait affecté, la panique allait s’installer. Je savais que c’était entre Ron Hextall et moi. Je me sentais confortable de me placer dans cette situation. Pas sûr que j’aurais fait cette déclaration après le deuxième match par contre!»

Que te souviens-tu du match?

«J’ai reçu un tir de Mike Hough directement sur l’épaule en début de deuxième période. J’étais incapable de lever mon bras. Le médecin de l’équipe a essayé de me geler un peu, mais ça n'avait pas fonctionné, donc c’est Racicot qui avait complété la période. Pendant l’entracte, je suis allé voir le médecin. On voyait l’ecchymose. J’ai lui ai dit: «pique dans le milieu!» Il n’était pas certain que je puisse jouer avec l’épaule gelée. Je suis allé voir Jacques et je lui ai dit que je pouvais jouer. Alors je suis retourné devant le filet en troisième. C’était un peu à l’image de notre équipe, il y avait toujours quelqu’un qui se démarquait.»

Ton clin d’œil à Tomas Sandstrom en finale fait partie de l’histoire. Que te souviens-tu de ce moment?

«Premièrement, au moment de le faire, je ne savais pas que la télévision allait capter ce moment. Je jouais bien dans les deux matchs à Los Angeles. J’étais confiant, j’ai fait ça instinctivement, spontanément. Dans cette finale, j’ai mis le focus à la bonne place et je me suis concentré sur ce que je contrôlais. J’avais lu un livre sur Orel Hershiser. Il disait que lorsqu’il accordait un coup de circuit, il pensait immédiatement an prochain lancer. Ça m’a aidé à vivre dans le présent au lieu de m’inquiéter de ce qui pourrait arriver.»

Quand on repense à tes déclarations ou à ton clin d’œil, ça prenait du cran. On ne voit plus ça dans le hockey d’aujourd’hui.

«Je ne suis pas certain que je le referais si c’était à recommencer (rires)! En même temps, je n’ai pas de regrets, ça faisait parti de ma personnalité. Toute ma jeunesse, j’ai dû me battre pour faire les équipes. J’étais le dernier à faire l’équipe ou le dernier retranché. Heureusement, ma famille m’a toujours supporté et a toujours cru en moi. C’est ce qui a contribué à tout ça.»

Les Penguins de Pittsburgh tentaient de remporter une troisième coupe consécutive. Étais-tu soulagé lorsqu’ils ont été éliminés?

«Moi je souhaitais affronter Pittsburgh, mais je sais que plusieurs joueurs voulaient qu’on affronte les Islanders. Je voulais qu’on se mesure aux meilleurs. Quand les Penguins sont tombés, ç'a ouvert la porte à tout le monde... les Maple Leafs, les Kings, les Islanders et nous.»

Te doutais-tu que ce serait ton dernier championnat avec les Canadiens?

«Pas du tout. Quand tu gagnes une coupe Stanley, tu penses que tu vas en gagner 10 en ligne, mais c’est le trophée le plus difficile à gagner. Si tu m’avais dit que deux ans et demi plus tard je serais ailleurs, je ne l’aurais jamais cru.»

Depuis, aucune aucune équipe canadienne n’a remporté la coupe Stanley.

«Je souhaite sincèrement aux Canadiens de remporter une autre coupe Stanley et aussi à une équipe canadienne de le faire. Probablement qu’on revient autant sur 1993 parce qu’on a été les derniers à le faire!»

Peut-être, mais il faut avouer que cette conquête a marqué toute une génération.