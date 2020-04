«Mon meilleur choix au repêchage est Russell Martin, mais...»

Le recruteur québécois Alex Agostino, qui oeuvre pour l’organisation des Phillies de Philadelphie, en veut encore aux Expos de Montréal de n’avoir pu s’entendre avec le receveur québécois Russell Martin à la suite du repêchage de 2000.

«Ma meilleure sélection au repêchage est Russell Martin, mais nous ne l’avions pas donné un contrat, a indiqué Agostino, invité à répondre à la question dans le cadre d’un reportage publié mercredi sur le site web du baseball majeur. J’étais avec les Expos et nous avions pris Russell [Martin] en 35e ronde. Il n’avait que 17 ans à ce moment et il était membre de l’équipe canadienne, mais il aimait les Expos.»

«Il vivait dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal, et nous avions également choisi son meilleur ami Ivan Naccarata au 40e tour, a poursuivi Agostino. Ils sont tous deux allés à Chipola, un collège en Floride, et nos gars [chez les Expos] ne souhaitaient pas signer une entente avec eux. Tant mieux pour les Dodgers de Los Angeles et Clarence Johns, qui était le recruteur l’ayant repêché deux ans plus tard.»

Son meilleur coup

Les Expos, dit-on, n’ont pas toujours prêté l’oreille à leurs recruteurs québécois. Ceci étant dit, la meilleure sélection d’Agostino s’étant conclue par une signature ayant eu lieu lors de ce même repêchage, en 2000, pour l’organisation montréalaise.

«Le gars que nous avions embauché était l’Ontarien Shawn Hill, a-t-il rappelé, dans cette entrevue accordée à la journaliste Alexis Brudnicki. Nous l’avions pris en sixième ronde de ce même repêchage. Il est simplement incroyable et un être humain phénoménal. Sans les blessures, il aurait pu avoir une carrière de 12 ans comme lanceur partant.»

Le reportage sur Agostino a également dressé un portrait sur son propre parcours. En plus de travailler chez les Expos, le Québécois a œuvré avec les Marlins de la Floride et il travaille avec les Phillies depuis 2006.