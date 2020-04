Et si on refaisait le repêchage de 2007...

Le repêchage de 2007 aura été très fructueux pour le Canadien de Montréal et on le constate de plein fouet alors que le site web de la Ligue nationale de hockey a procédé, au cours de la dernière semaine, à une simulation, près de 13 ans plus tard.

Sélectionné au deuxième tour, soit 43e au total par le Tricolore à l’époque, le défenseur P.K. Subban se hisse jusqu’au troisième rang. On peut toutefois remettre en doute le choix du collaborateur Pat Pickens, qui a préféré Subban à l’attaquant Logan Couture.

«Je suis certain que sa personnalité et son côté philanthrope auraient bien cadré en Arizona», souligne Pickens, après avoir vanté les qualités de Subban sur la patinoire.

En 2007, les Coyotes avaient plutôt misé sur l’attaquant Kyle Turris, qui glisse pour sa part au 20e échelon de ce repêchage simulé.

McDonagh et Pacioretty dans le top 6

Patrick Kane, des Blackhawks de Chicago, conserve la première place, tandis que Jamie Benn est le seul autre joueur à devancer Subban dans le cadre de cette simulation.

Autre point intéressant pour les partisans de Montréal : Ryan McDonagh (choisi au 12e rang par le Tricolore à l’époque) et Max Pacioretty (22e) grimpent respectivement en cinquième et sixième positions. Le repêchage simulé laisse ainsi au Canadien le Russe Evgenii Dadonov en 12e place et l’Américain Patrick Maroon au 22e échelon.

Les mauvaises langues diront que Subban, McDonagh et Pacioretty évoluent malheureusement tous loin de Montréal. Or, ils ont néanmoins permis d’obtenir des joueurs en retour, dont Shea Weber, Tomas Tatar et le jeune Nick Suzuki.