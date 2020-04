Canadiens-Nordiques: le début d’un virage à 180 degrés

Les Nordiques de Québec avaient remporté les deux premiers affrontements de la série de premier tour face aux Canadiens de Montréal en 1993. Les deux équipes allaient maintenant disputer les deux prochains duels au Forum de Montréal.

La troisième partie de cette série sera diffusée à TVA Sports, ce soir, dès 19h.

Le Tricolore devait donc trouver le moyen de faire tourner le vent de côté. Et ça s’est amorcé dès l’échauffement alors que le CH a tenté de déconcentrer le gardien adverse, Ron Hextall.

«C’est quelque chose qu’Hextall faisait. Il allait toujours toucher le rond de mise au jeu au centre de la patinoire, a souligné l’ex-défenseur du CH Éric Desjardins, qui a participé à l’épopée de 1993, lors de l’émission Salut Bonjour, mercredi, sur les ondes de TVA. Mario (Roberge) avait fait en sorte de faire ça difficile et peut-être de le déconcentrer. Ç’a eu de l’air à fonctionner.

«Ce sont les séries et quand tu arrives dans les séries, tous les petits détails peuvent faire la différence. Tout petit changement peut amener à ce que la série aille d’un côté comme de l’autre.»

Roberge s'était en effet posté en plein milieu de la patinoire pour démontrer à Hextall qu'il aurait de la misère à compléter sa routine d'avant-match.

En 1993, la formation des Nordiques était redoutable. Avec les Joe Sakic, Mats Sundin, Owen Nolan et compagnie, les Fleurdelisés pouvaient rivaliser avec n’importe quelle équipe.

«Ça faisait quelques années que j’étais dans la Ligue nationale et c’était toujours des bons matchs chaque fois qu’on jouait contre les Nordiques, a confié Desjardins. Ils étaient toujours difficiles et de plus en plus, car on voyait les Sakic et Sundin qui arrivaient à Québec. C’était vraiment une bonne équipe. C’est certain que si on avait perdu cette série, probablement que toute ma carrière aurait été différente.»

Desjardins avait d’ailleurs obtenu 14 points, dont quatre buts, en 20 matchs éliminatoires ce printemps-là. Le défenseur québécois avait trouvé le fond du filet en prolongation lors du cinquième match de la série face aux Nordiques avant de connaître une partie mémorable lors du deuxième match de la finale de la Coupe Stanley face aux Kings de Los Angeles de Wayne Gretzky. Il avait alors réussi les trois buts du Tricolore, couronné par le but gagnant en prolongation.

