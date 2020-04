Un sujet qu'évite Kirk Muller avec ses joueurs

Après l’entraîneur-chef Claude Julien en avant-midi, l’adjoint des Canadiens de Montréal Kirk Muller s’est soumis à une période de questions, mardi.

Contrairement au premier stratège, «capitaine Kirk» n’a pas dû répondre aux journalistes, mais plutôt aux fidèles de la Sainte-Flanelle à «Dave Morissette en direct» sur les ondes de TVA Sports.

C’est donc avec son sourire contagieux que l’instructeur et membre de la conquête de la coupe Stanley de 1993 s’est soumis à la courte séance.

Voici les questions posées à Kirk Muller à «DMD» :

«Partages-tu tes souvenirs de 1993 avec les joueurs actuels de l’équipe?» -Isabelle

- Pas vraiment! Mais tu sais quoi, j’ai toujours apprécié que des grands comme Jean Béliveau, Maurice Richard, Guy Lafleur et Yvan Cournoyer aient laissé les joueurs vivre le moment présent. C’est ce que je respectais le plus d’eux. C’est pourquoi je ne partage pas mon vécu avec eux à moins qu’ils me le demandent.

«Contre quelle équipe aimes-tu le moins jouer comme instructeur?» -Loïc

- Cette année c’était... Detroit! Ils nous battaient tout le temps!

«Qu’aimes-tu le plus : avoir joué pour le CH ou le rôle d’adjoint?»

- J’aime mon rôle d’entraîneur et je suis fier de faire partie de l’organisation encore, mais ça reste difficile d’être un joueur. Les deux situations présentent des défis différents. Si le côté athlète est plus dur physiquement, travailler comme instructeur peut être difficile mentalement.

Tu dois gérer 22 personnes à la fois, contrairement à quand t’es joueur et que tu n’as toi-même à gérer. Sinon c’était excitant quand j’étais joueur. Très excitant.

«Parmi les équipes pour lesquelles tu as joué, laquelle as-tu préféré?» -Bure

- Avec Montréal c’était spécial. Juste la façon dont nous avons gagné. Nous n’étions pas supposés enlever les honneurs, mais la chimie a collé et nous avons travaillé fort en équipe chaque soir. Nous avons laissé nos égos de côté.

Tu n’es pas obligé d’être la meilleure équipe si tu fais les sacrifices nécessaires. Je maintiens encore d’excellentes amitiés avec des joueurs de cette équipe.

*Conclusion de Kirk Muller

«Restez en sécurité et suivez les consignes pour qu’on s’en sorte plus rapidement.

«Nous avons tous hâte de revenir à ce que nous aimons le plus, c’est-à-dire de nous présenter à l’aréna. Comme tout le monde, c’est difficile et nous faisons de notre mieux avec la situation.»