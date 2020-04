Trop d’incertitude aux yeux de Gary Bettman

Les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) devaient s’ouvrir ce mercredi 8 avril. Or, le climat d’incertitude sur la suite des choses demeure présent pour le commissaire Gary Bettman.

Quoi qu’en pense le président américain Donald Trump, Bettman affirme qu’il y a beaucoup trop d’instabilité en ce moment pour prévoir quoi que ce soit.

«Je pense qu’il y a beaucoup trop d’incertitude présentement et nous espérons que nous en saurons tous davantage d’ici la fin du mois d’avril», a tranché Bettman lors d’une entrevue accordée à NBC Sports, mardi après-midi.

La discussion avait lieu à la suite de la conférence téléphonique tenue samedi entre le président Trump et les commissaires des grandes ligues sportives professionnelles nord-américaines.

Malgré l’actuelle pandémie de coronavirus, Trump a dit souhaiter que les partisans soient de retour dans les stades et les arénas en août ou encore en septembre.

«Du point de vue de la LNH, nous regardons toutes nos options, a ajouté Bettman. Nous voulons être prêts à partir dès que nous aurons le feu vert... et le feu vert n’est peut-être pas clair parce qu’il y a encore des endroits aux États-Unis et au Canada, où nous ne pouvons pas jouer et d’autres endroits où nous le pouvons.»

Penser à la saison 2020-2021

Le commissaire a insisté : il est beaucoup trop tôt pour établir clairement un plan de match quant à un retour au jeu.

«Nous étudions toutes les options, a-t-il maintenu. Rien n’a été décidé, rien n’a été exclu. Et tout va être déterminé, en grande partie, par combien de temps il restera parce que nous devons aussi nous concentrer sur la saison prochaine.»

En date du 12 mars, il restait 189 matchs à la saison de la LNH en plus des séries. Rappelons par ailleurs que l’appel-conférence de samedi regroupait 12 commissaires et dirigeants de ligues sportives professionnelles, soit Bettman (LNH), Cathy Engelbert (WNBA), Don Garber (MLS), Roger Goodell (NFL), Rob Manfred (MLB), Vince McMahon (WWE), Jay Monahan (PGA), Adam Silver (NBA), Dana White (UFC), Roger Penske (IndyCar), Michael Whan (LPGA) et Drew Fleming (Breeders Cup).