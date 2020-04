Torrey Krug se prononce sur son avenir avec les Bruins

Torey Krug pourrait être l’un des joueurs autonomes les plus courtisés après la saison. Mais Torey Krug veut-il se trouver sur le marché l’été prochain?

Il a été interrogé sur cette possibilité, mardi, pendant une téléconférence.

«J’espère vraiment que je n’ai pas joué mon dernier match avec les Bruins de Boston, a indiqué le défenseur de 28 ans. C’est un endroit où ma famille et moi avons grandi.

Quelques semaines après que la saison a été interrompue, la LNH étudie des scénarios pour organiser le tour éliminatoire dans un endroit isolé. Mais tout demeure de la spéculation pour le moment. Les joueurs en fin de contrat n’ont donc aucune idée à quoi s’en tenir.

«Ça ne m’offre aucune clarté, a admis Krug. Je ne fais que me questionner davantage. Je me concentrais à aider mon équipe à gagner et à viser un championnat.

«Puisque nous sommes en pause, je me demande évidemment ce qui arrivera.»

Quatrième meilleur pointeur des siens, Krug connaissait une excellente campagne 2019-2020 avec neuf buts et 49 points en 61 rencontres et il surfait une séquence de cinq matchs avec au moins un point avant que les activités de la LNH soient paralysées.

L’Américain dit s’attendre à du mouvement l’an prochain en raison des contraintes salariales.

«J’imagine qu’il y aura des changements en raison du plafond et la structure de l’équipe subira aussi des transformations.»

Jamais repêché, l’arrière gaucher écoule la dernière année de son contrat de quatre ans d’une valeur de 21 millions $. Il fait partie de huit réguliers dont les ententes viendront à échéance le 1er juillet.