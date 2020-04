Shayne Gostisbehere échangé cet été?

À un an du repêchage d'expansion, les Flyers de Philadelphie et leur directeur général Chuck Fletcher ont déjà des contraintes sur le plan du personnel.

Selon le site Cap Friendly, le club a 69,5 millions $ d’investis sur sa masse salariale en vue de prochaine saison. Si le plafond demeurera stable à 81,5 millions $ au lieu d’augmenter, cela ne laisse que 12 millions $ à l'organisation pour s’entendre avec ses joueurs autonomes (avec et sans compensation).

Cette liste inclus Robert Hagg, Philippe Myers, Justin Braun, Nicolas Aubé-Kubel, Nolan Patrick, Mikhail Vorobyev, Tyler Pitlick, Nate Thompson - acquis des Canadiens de Montréal à la date limite des échanges - et Derek Grant, ainsi qu’un gardien (Brian Elliott ou sinon un vétéran plus jeune pour combler son départ).

Plusieurs journalistes, dont Sam Carchidi du Philadelphia Inquirer, croient que les Flyers se décideront à marchander le défenseur Shayne Gostisbehere plutôt que de le perdre au repêchage d’expansion.

Le gaucher a d'ailleurs été laissé de côté à quelques reprises par l’entraîneur-chef Alain Vigneault et un nouveau départ pourrait lui permettre de relancer sa carrière.

«Ivan Provorov, Travis Sanheim et Phil Myers seraient probablement les défenseurs protégés par les Flyers. Gostisbehere serait donc disponible», écrivait Carchidi en fin de semaine dernière.

«Les joueurs de qualité que les Flyers devront exposer au repêchage d’expansion démontrent les progrès qu'ils ont accomplis depuis celui de Vegas. Cela signifie également que Fletcher pourrait être plus enclin à échanger Gostisbehere cet été pour un choix au repêchage ou un espoir qui n'aura pas à être protégé.»

Deux ans après sa récolte de 65 points, Gostisbehere a obtenu seulement cinq buts et 12 points en 42 rencontres, cette saison. Il reste trois années à sa lucrative entente de six ans d’une valeur de 27 millions$, qui lui rapporte en moyenne 4,5 millions $ par saison.

La concession de Seattle tiendra son repêchage d’expansion à l’été 2021. Les 31 formations pourront alors protéger 11 joueurs (sept attaquants, trois défenseurs et un gardien de but) ou huit patineurs de leur choix et un gardien de but.