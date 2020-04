Les succès de Martin Brodeur expliqués par son mentor

Ayant côtoyé Martin Brodeur à titre d’instructeur des gardiens chez les Devils du New Jersey durant de nombreuses années, Jacques Caron croit que la recette du succès de son protégé était bien simple.

«Je pense que le plus grand atout de Martin, c’était son amour du hockey, a mentionné le Québécois de 79 ans au site NHL.com. Il ne craignait rien, car il n’avait pas le temps d’avoir peur. Il appréciait son sport à un point tel qu’il ne pouvait jamais être rassasié.»

Caron a également souligné les qualités d’étudiant et d’auditeur du gardien le plus victorieux de l’histoire de la Ligue nationale (LNH) avec 691 gains en carrière.

«Vous pouvez lui dire quelque chose et il va croire en cela pour ensuite accomplir ce que vous lui avez conseillé. Ensuite, l’amélioration est bien réelle. Martin a été le gardien le plus complet que j’ai pu voir, a-t-il continué. Il pouvait effectuer des passes et combien de gardiens pouvaient marquer des buts en séries de la Coupe Stanley? Je fus chanceux de le rencontrer et de travailler avec lui.»

L’histoire d’une vie

D’ailleurs, Brodeur – qui a inscrit un but durant le premier match de la série de premier tour face au Canadien de Montréal en 1997 – va endosser le livre que Caron est en train d’écrire.

Celui-ci rédige en fait un bouquin sur sa vie comprenant notamment ses 20 saisons comme responsable des gardiens au New Jersey, poste qu’il a commencé à occuper en 1993, année des débuts de Brodeur.

«Ce sera un livre sur ma vie et l’aspect mental du hockey, a-t-il indiqué. Les gens disent que c’est facile d’écrire, mais ce ne l’est pas. Nous avons tous une histoire à raconter, mais on a tous une raison de le faire et la mienne, c’est d’aider les jeunes gardiens et non pas de gagner de l’argent.

«Je suis encore en contact avec quelques gars (ayant joué) dans la LNH qui m’appellent, dont Keith Kinkaid, Scott Wedgewood, Frederik Andersen et, évidemment, Scott Clemmensen, qui est instructeur des gardiens à Binghamton, dans la Ligue américaine. J’aime aider et je crois pouvoir rejoindre davantage de gens avec ce livre.»