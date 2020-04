Les joueurs de la LNH devant un affreux dilemme

Le comité exécutif de l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH) discutera d’une décision importante, mercredi, lors d’une téléconférence. Une décision qui met à l’enjeu quelque 120 millions $.

Les joueurs auront le choix d’accepter leur dernier chèque de paye ou de redonner la somme totale aux propriétaires en ces temps de crise.

La décision peut sembler évidente, mais pas si vite. S’ils acceptent ce dernier versement, ils doivent également s’attendre à ce qu’une plus grande proportion de leur salaire soit versée en fiducie (escrow) l’an prochain, car le circuit Bettman subira des pertes très importantes s’il n’y a aucune reprise des activités cet été.

Dans tout ça, il y a le plafond salarial. Plus il est élevé, plus les joueurs doivent remettre de l’argent aux propriétaires. Et si, pour contrer cet effet, on décidait de l’abaisser considérablement, des contrats risquent d’être rachetés.

«C’est un gros casse-tête, a illustré Renaud Lavoie, mardi, à l’émission JiC. Moi, si j’étais un joueur, je redonnerais la totalité de mon dernier chèque. Je n’ai pas joué de matchs depuis le 11 mars et j’ai déjà reçu deux payes depuis ce temps. Ce serait une façon logique d’éponger les problèmes du futur.»

«Sinon, qu’est-ce qui arrive avec le plafond? Si tout le monde garde son argent, quelqu’un va payer le prix...», a prédit Lavoie.

Voyez sa chronique complète à l’émission JiC dans la vidéo ci-dessus.